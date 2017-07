Ratas arutas Mayga ELi ja NATO kaitsekoostööd

Ratas kinnitas, et Ühendkuningriik on ja jääb Eestile, Euroopa Liidule ning NATO-le oluliseks liitlaseks Euroopa julgeoleku tagamisel ja võitluses terrorismiga. «Euroopa Liidu ja NATO koostöö tihendamine näitab Euroopa ühtsust ja tugevdab transatlantilisi suhteid,» ütles ta ning lisas, et liitlaste kohaolek Balti riikides ja Poolas on oluline Euroopa julgeoleku tagamiseks ning Ühendkuningriik on andnud sellesse suure panuse.

Ratas tutvustas ka Eesti eesistumise digiteemadega seotud plaane ning Tallinnas 29. septembril aset leidva digitaalse tippkohtumise eesmärke. «Tippkohtumisel arutame, mida peaks Euroopa tegema, et olla majanduses, tööstuses, ühenduste loomises, aga ka avaliku sektori teenustes ning infoühiskonna turvalisuses maailmas juhtival kohal,» lausus Ratas, kes ootab ka Mayd tippkohtumisel osalema. «Ühendkuningriik on juhtiv riik infotehnoloogia kasutuselevõtul avalikus sektoris ja oluline keskus iduettevõtetele.»

Lisaks tulid kohtumisel jutuks rändekriisi lahendamist ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist puudutavad teemad. Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel leiavad nii Eesti kui Ühendkuningriik, et oluline on tegeleda rände algpõhjustega, tagada välispiiridel kontroll ning toetada solidaarselt piiririike.

Brexiti puhul on Ratase sõnul oluline säilitada rahulik meel ja otsida tasakaalukalt lahendusi. «Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust mõjutab väga paljude eurooplaste igapäevaelu ja ettevõtete toimimist. Eesti peamine eesmärk eesistujana on hoida 27 liikmesriiki ühtsena ning keskenduda Euroopa Liidu igapäevatööle,» ütles ta.

Ratas kohtub täna Londonis ka sealse Eesti kogukonna esindajatega. Hinnanguliselt elab Ühendkuningriigis 10 000–15 000 Eesti kodanikku, neist 3000–5000 Londonis. Peaminister naaseb Eestisse südaöösel.

Eesti Euroopa Liidu eesistumise plaanide tutvustamiseks on Ratas kohtunud pea kõigi ELi riikide peaministritega, valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel on jäänud veel vaid kohtumised Horvaatias, mida Ratas külastab juuli lõpus.