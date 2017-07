Peesitajate nappusest hoolimata rannavalve tööpuudust ei kurda

Selle aasta külastajate rekord Pirita rannas sündis möödunud pühapäeval, kui plaaži külastas ligikaudu 2500 inimest, selgub rannavalvet korraldava G4Si andmetest. Stroomi ranna rahvarohkeimad päevad on tänavu olnud 17. juuli ja 9. juuli, kus oli vastavalt 1300 ja 1550 suvitajat. Suvepealinnas Pärnus on tänavu rahvarohkeim päev olnud 8. juuli, kui rannas käis ligikaudu 8000 inimest.

Eelmisel aastal oli Pirita rannas enim suvitajaid 26. juulil, siis võis seal näha 8400 inimest. Samal päeval oli Pärnu rannas 6000 inimest. 2015. aastal oli Pärnus kõige rohkem külastajaid juba 3. juulil, kui rannas loeti kokku ligikaudu 10 000 külastajat. Pirital oli tunamullu enim külastajaid 5. juulil ja 9. augustil, kui randa külastas vastavalt 7500 ja 8000 inimest.

Eesti suurtemate randade rahvarohkeimad päevad / Aarne Seppel

2014. aasta rannarekord jääb 26. juulisse, mil Pirita rannas oli õhtuks käinud 13 000 inimest. Pärnu rannas oli samal päeval 10 500 inimest, Stroomi rannas 6200 külastajat, edastas G4S Eesti kommunikatsioonispetsialist Esme Kassak.

«Tööd on rannavalvel põhimõtteliselt iga ilmaga, sest kui just väga hull ilm ei ole, siis keegi ikka on rannas ja läheb ka vette,» vaigistas aga Kassak muret vetelpäästjate aja sisustamise pärast.

Lisaks inimeste veest päästmisele tegeleb rannavalve ka avaliku korra hoidmisega. Eesti suuremates randades tuleb pea igapäevaselt koeraomanikele meelde tuletada, et koduloomadega suplusalasse tulla ei tohi, selgitas Kassak.

Lisaks meelitab tuuline ilm randa surfareid. «Need surfajad, kes kuuluvad klubisse, üldjuhul muret ei tekita, küll aga kipuvad suplusalasse sattuma omal käel surfama tulnud inimesed. Nemad juhatame tagasi surfialale, sest nad võivad oma tegevusega seada suplejate turvalisust ohtu,» rääkis Stroomi rannavalve vanem Keiti Kleitz.

Esme Kassaku sõnul hoiavad rannavalvurid eriti silma peal nendel suvitajatel, kes randa klaastaaraga tulevad, sest just klaasikillud põhjustavad mere ääres enim vigastusi.

Ilmateenistuse andmetel oli selle aasta juunis keskmine temperatuur 13,4 kraadi, Õhutemperatuuri maksimum registreeriti 15. juunil Roomassaarel, kus temperatuur küündis 26,5 kraadini. 2016. aastal oli juuni keskmine õhutemperatuur 15,5 kraadi, maksimumiks mõõdeti 32,4 kraadi, juulis oli keskmine õhutemperatuur 16,1 kraadi.