Kivikalme teisaldanud põllumehe kaebus jõuab Euroopa kohtusse

Kaebaja taotles 2016. aastal ühtset pindalatoetust ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust. PRIA vähendas makstavat toetust karistusmeetmena kolme protsendi võrra, kuna asus seisukohale, et kaebaja on rikkunud põllumajandusministri määrusega kehtestatud maa heas keskkonnaseisundis hoidmise nõuded.

Nõuded näevad muuhulgas ette, et põllumajandusmaal tuleb säilitada kinnismälestis, nagu matusepaik, muistne põld, lohukivi, kultusekoht või muu selline, teatas kohtute pressiesindaja.

Kõnealuse põllu servas asunud kivikalme oli 20 aastat tagasi kinnismälestiseks tunnistatud, kuid kohapealse kontrolli käigus tuvastas PRIA, et kivikalme oli teisaldatud.

PRIA järeldas et kaebaja ei ole hoidnud maad heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis ning vähendas halduskaristusena talle väljamakstavat toetust kolm protsenti. Seda vaatamata sellele, et kaebaja sõnul oli kivikalme looduses märgistamata ja see ei asunud põllumajandusmaal, vaid põllumassiivi servas.

Halduskohtu hinnangul on põllumajandusministri määruse eesmärk kaitsta Eesti riigis asuvaid mälestisi, seejuures on määrus vastu võetud Euroopa Liidu määrustele tuginedes.

Samas leidis kohus, et Euroopa Liidu õigusest ei ole võimalik vastuvaidlematult järeldada, et keskkonna, kliimamuutuste ja maa hea põllumajandusseisundi nõuetega kaitstakse ka kivikalmete kui mälestiste säilimist.

Halduskohtul Euroopa Liidu õiguse tõlgendamisel küsimus, kas ELi määruste eesmärk on ikkagi tagada, et põllumajandustootja ei hävitaks oma tegevusega kivikalmeid kui mälestisi.

Halduskohus peatas menetluse ja pöördus Euroopa Kohtu poole eelotsuse taotlusega küsimuses, kas põllumehele väljamakstava toetuse vähendamine kivikalme teisaldamise eest on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas.

Vastusest sõltub, kas halduskohtul tuleb põllumajandusministri määrust kohaldada või jätta see kohaldamata. Sellest omakorda sõltub kaebajale määratud halduskaristuse õiguspärasus.