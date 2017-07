Saaremaal leiti Eestis haruldase lehekahjuri laastamistöö

Käsnalainelane on end sisse seadnud Kõrkkülas, kus vähemalt kümnel hektaril puudele tekitatud kahju on teadaolevalt selle rööviku esmakordne tõsisem laastamistöö Eesti pinnal, märgib Saarte Hääl.

«Vahtratel ja tammedel on lehed kõik nahka pandud, osa puid on nii raagus nagu oleks varakevad,» rääkis lehele Kõrkkülas suvekodu omav Jaanis Kirs, kelle sõnul on mõnel puul pärast rööviku söömaaega säilinud vaid paar leheräbalat.

Käsnalainelasest teatati Saaremaal viimati 2014. aastal. Varasemad leiud Eestis on olnud Kohtla-Järvelt 18. augustil 1967, Tartu lähedalt 2009. ja 2011. aastal ning Sõrvest 2011. aasta juulis ja augustis.

Käesoleval sajandil on selle liigi poolt tekitatud kahjustused sagenenud põhjapoolsetel aladel, näiteks Leedus. Aastal 2008 registreeriti esimene käsnalainelase tugevaastmeline kahjustus Lätis – Liepaja linna territooriumil oli täielikult raagu söödud 40 ha puistusid.