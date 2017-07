Varbola linnuse juurest pandi pihta üks neljast kuningast

«Kahemeetrist puukuju päris niisama kaenlasse ei võta ja minema ei jaluta. Eks mõni jõulisem mees jaksaks ka ise seda liigutada ja näiteks käru peale tõsta, aga tõstmiseks läheb tõenäoliselt ikka kaht inimest vaja,» rääkis skulptuuri sünni juures olnud Märt Linnamägi.

Varbola maalinn oli muinasajal suurim linnus kogu Eesti territooriumil. Arvatavasti kasutati linnust viimast korda kaitserajatisena Jüriöö ülestõusu käigus, pärast mida koht hüljati.

Nüüd tegutseb seal teemapark, kus saab kogeda aega, mil linnus veel oma täies hiilguses tegutses. Puukujud, mis nüüd sealkandis uhkelt seisavad, vooliti juba kuus aastat tagasi. Sest ajast peale on nad kindlalt seisnud linnuse juures, kust läks nelja kuninga tee ja kus neli kuningat olevat ka peatunud.

«Mina käisin seal esmaspäeval oma grupiga ekskursiooni tegemas ja avastasin, et kuju on sealt kadunud,» rääkis teemapargi üks eestvedajaist Robert Kallasmaa. Esialgu sellest liiga suurt numbrit ei tehtud ja Kallasmaa uuris territooriumi haldajalt RMK-lt ega nemad asjast midagi ei tea.

Püsis lootus, et ehk oli kuju lihtsalt katki läinud ja hooldusesse viidud. «Eile helistati RMKst tagasi ja öeldi, et kuule, kuju on tõesti varastatud,» kirjeldas Kallasmaa.

Teade vargusest postitati kohe ka linnuse teemapargi Facebooki-lehele ja nüüdseks on postitust jagatud sadakond korda. Tänu sellele on teada saadud, et kuju oli kindlasti omal kohal veel reede päeval, kuid laupäeval seda seal enam polnud.

«Suvel külastatakse seda päris tihti, kuid õhtuti ja öösel jällegi vähem. Aga eks seda kohta kasutatakse ka nii-öelda õhtusteks olemisteks ja pidudeks,» rääkis Linnamägi, kes on ka Varbola puupäevade peakorraldaja.

Just puupäevade raames kujud valmisid ja seda kingituseks Varbola linnusele. Linnamägi usub, et kui sellist kuju täna mõne puuskulptori käest tellida, maksaks see 400-500 euro ringis.

Politseisse pole veel avaldust tehtud. «Hämming oli nii suur, et kellele see kuju nüüd ette jäi. Kuus aastat on ühe koha peal olnud ja nüüd järsku kadunud. Kes seda täpselt teab, kas see on ära varastatud või lihtsalt kellelegi ette jäänud ja metsa alla lohistatud. Aga ma väga loodan, et see ilmub kuskilt ikka välja,» ütles Linnamägi.