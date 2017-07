Läänemaal raske liiklusõnnetuse põhjustanud mees võeti vahi alla

Kahtlustuse järgi põhjustas 45-aastane mees 2.juulil Läänemaal oma 45-aastase elukaaslase surmaga lõppenud ränga liiklusõnnetuse. Lisaks sellele, et mees oli joobes kandis ta alles eelmist joobesjuhtimise eest määratud tingimisi karistust. Loe lähemalt siit: Läänemaal hukkus rängas avariis 45-aastane naine



Politsei ja prokuratuur alustasid liiklusõnnetuse uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Fordi juhtinud mees viibis liiklusõnnetuse järel haiglas. Teisipäeval, 18. juulil pidas politsei mehe kinni ning takistamaks tal uuesti rooli istumast taotles Lääne Ringkonnaprokuratuur kohtult mehe vahistamist. Pärnu maakohtu otsusega võeti mees kaheks kuuks vahi alla.



«Riik oli andnud selge signaali, et mehe teguviis on väär ning kasutanud kõiki meetmeid enne vangistust, et teda liiklusest eemal hoida. Ta oli raskes joobes, kuid läks siiski autorooli ning tema kõrvale istunud inimene hukkus. Keegi ei tohiks kunagi istuda autosse, mille juht ei ole kaine,» ütles prokurör.

«Sel aastal oli iga neljanda liiklussurma taga alkohol,» ütles Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhin. Ta lisas, et tänavu sai joobes juhtide süül sama palju inimesi surma, kui 2016. aastal tervikuna.

«Need juhtumid võinuks kindlasti olemata olla, kui valitaks autovõtme asemel kosutav uni või ühistransport. Täiskasvanud inimeste hoiakuid on väga raske ümber kujundada, aga me peame üritama joobeseisundis autojuhtimist normaalseks pidavaid juhte mitte laskma liiklusesse või nad võimalikult kiiresti teedelt kõrvaldama,» ütles Taratuhin.

Politsei palub kahtlase sõidustiiliga sõidukit nähes anda sellest teada numbril 112.

Sel aastal toimus Eestis joobes juhtide süül ligi 250 liiklusõnnetust, milles sai surma seitse inimest ja vigastada 91 inimest. Kokku sai erinevates liiklusõnnetuses tänavu surma 28 inimest ja vigastada 820 inimest.