Uskumatud juhtumised kaevandusmuuseumis

Küti seisukoht

Vallavolikogu esimees Tarmo Kütt vastas Postimehe küsimustele meili teel, seda väga napisõnaliselt. Oma vastustes eitab Kütt ebaseaduslikku elektrienergia tarbimist, kuid ei põhjenda seisukohta. «Minu hinnangul pole süüdistustel alust. Kuna selle teema osas on käimas kriminaalmenetlus, siis ei ole mul võimalik detailsetele küsimustele vastata,» kirjutas Kütt.

Küti hinnangul pole mingit probleemi asjaolus, et ta ise Eesti Energias töötab. «Minu töö volikogu esimehe ja MTÜ liikmena ei puutu kuidagi kokku minu igapäevase tööga,» vastas ta.

Eesti Energia kommentaar finantskontrollerina töötava Küti tegevuse kohta jääb samuti ettevaatlikuks. «Oleme aru saanud, et antud kaasuses figureerib Tarmo Kütt volikogu esimehe ja MTÜ liikmena, seega ei puutu tema töökoht Eesti Energias asjasse, kuivõrd Eesti Energia töötajatele ei ole keelatud ühiskondlikel positsioonidel (nt vallavolikogu või MTÜ) tegutsemine,» teatas meediasuhete juht Postimehele.

Metallivargus

Vallavolikogu liige ja suusamaja rentnikuna Tarmo Küti kompanjon Roland Tarum on varemgi meedia tähelepanu alla sattunud, seda seoses metallivargusega Kaevandusmuuseumilt.

Ajaleht Põhjarannik kirjutas 2015. aastal, et Roland Tarumile kuuluva MTÜ Tetaro Grupp krundilt leiti 2000 euro väärtuses vanarauda. «Kui muuseumi direktor ähvardas vargusest politseisse teatada, hakkas kopp tööle ja vanaraud lükati üle kinnistu piiri muuseumi territooriumile tagasi. Kraasi sõnul võttis Tarum vanaraua ümberladustamise omaks, põhjendades seda sooviga muuseumit metallivaraste eest kaitsta,» kirjutas Põhjarannik. Muuhulgas oli Tarum vanametalli kokkuostuks sobivasse mõõtu lõiganud. Toona ei teinud värskelt ametisse astunud Kraas politseisse avaldust. Kuna aga valla kummaline käitumine jätkus, tegi Kraas kaks aastat hiljem juhtumi osas Viru Ringkonnaprokuratuuri siiski avalduse.

Lavastatud vargus

1. juuli hommikul sai Andres Kraas muuseumi infoletist kõne, kus öeldi, et toimus metallivargus, varas on kinni püütud ja palutakse muuseumi esindajat. Helistajaks oli vallavolikogu liige Toomas Halliksaar, kes teatas, et varga tabas Roland Tarum oma saeveski juurest. Kraas läks väidetavale sündmuskohale, kus kedagi ei olnud ja helistas uuesti Halliksaarele, kes lubas asja uurida. Järgmises kõnes ütles vallavolikogu liige, et Roland Tarum ootab teda koos vargaga kuriteopaigas vana sisselangenud katusega mehaanikatsehhi juures. Tsehh asub saeveskiga võrreldes kaugel muuseumi teises otsas. Kui Kraas kohale jõudis, oli politsei juba saabunud ja Tarumi asemel valvasid varast vallavolikogu esimees Tarmo Kütt ja vallasekretär Neeme Sild. «Kütt teatas, et Tarum pidi ära minema. Oli selge, et minu muuseumis kohalolek laupäevasel päeval, tuli neile ebameeldiva üllatusena,» ütles Kraas. Muuseumi direktori saabudes hakkas politsei juhtunut hoopis temaga lahendama ja vallahärrad lahkusid.

Vargaks osutus venekeelt kõnelev asotsiaal, kes oli mehaanikatsehhi varemetest varastanud vanametalli ca 3 euro väärtuses ja viinud need roostes aiakäruga umbes poole kilomeetri kaugusel asuvale Tarumi saeveski krundile, kus Tarum ta tabas. «Kuna politseile tundus kogu see lugu ja ka Tarumi käitumine väga kummaline, siis ütlesin, et kutsume selle päti tagasi ja kuulame ta üle. Varas väitis, et tunneb Roland Tarumit ja Tarum olla talle öelnud, et sealt võib metalli võtta, kuna see polevat kellegi oma. Ta oli üllatanud, et Tarum politsei kutsus, kuna Tarum olevat alguses lubanud, et ta politseid ei kutsu,» rääkis Kraas.

«Vot sellisel tasemel käib see asi, ülemõistuse,» ütles muuseumi direktor ahastusega.