Õiguskantsleri nõunik: laps võeti vanematelt ära, sest korteri akendel polnud klaase

Nõunik kommenteeris Eestis elavatelt Venemaa kodanikelt lapse äravõtmise juhtumit, mis on äratanud ka Venemaa lapseõiguste voliniku tähelepanu, vahendas Rus.Postimees.ee ERRi venekeelset portaali.

«Olmetingimused, vaesus, kodakondsus, emakeel või rahvus ei saa olla lapse perekonnast äravõtmise põhjuseks,» ütles Svet. «Samas, kui tingimused, milles laps elab, pika aja jooksul ei parane ning põhjustavad lapsele ohtu, võib see kujuneda tema äravõtmise põhjuseks.»

Svet tõi näiteks juhtumi, kus laps võeti Pärnus halbade elamistingimuste tõttu vanematelt ajutiselt ära: põhjus oli selles, et korteris, kus laps elas, polnud akendel klaase ees. Kui suvel selline olukord lapsele ohtu ei kujutanud, siis külma ilma saabudes see oht tekkis. Pärast probleemi lahenemist said vanemad lapse tagasi.