Galerii: Meriväljal seisab juba mitmendat kuud puruks pekstud mahtuniversaal

«Kui meie selle auto avastasime, siis tal oli üks klaas katki ja tal oli ainult juhiiste sees ja rämpsu täis. Hiljem on nüüd edasi lõhutud,» kirjeldas Tallinna munitsipaalpolitsei Pirita tugipunkti peainspektor Anne Järve auto seisukorda. Auto rüüstajaid tuvastatud ei ole, kuna puuduvad pealtnägijad ja ka turvakaamerad, lisas ta.

Järve sõnul oli esmane kahtlus, et sõiduk on pankrotihalduri valduses, kuid nagu täna hommikul selgus, ei vasta see tõele. Probleemi valmistab munitsipaalpolitseile omaniku koostöövõimetus, auto omaniku pereliikmete sõnul ei viibi ta Eestis.

«Inimene ise niimoodi kummaliselt käitub. Tal on teada, sest sinna on saadetud kutsed, tal on pereliikmetega räägitud, kes on kodus olnud, ta on informatsiooni valdav, aga ta on ignorantne,» selgitas olukorda Pirita mupo peainspektor.

Järve sõnul on plaanis sõiduk tasulisse parklasse teisaldada, kuid praegu on veel takistuseks juriidilised probleemid. Kuna tegemist on siiski võõra inimese varaga siis niisama lihtsalt autot ära vedada ei saa, selgitab Järve.

Pirita linnaosa valitsuse osakonnajuhataja Merike Kalami sõnul on linnavõim probleemiga kursis. «Seal on seaduseaugud, mis seda õudust seal lasevad edasi vedeleda,» märkis Kalam.