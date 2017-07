Volikogu liikme suhtlusstiil: iga nurga pealt sülitan teie peale

Postimees avaldab intervjuu näitena, kuidas suhtleb avalikkusega suusamaja üks pidajaid, vallavolikogu liige Roland Tarum.

Me tahaksime tänases Postimehes ilmunud artiklist rääkida…

Teie ei ole minu arust mitte keegi, et teie annate aega suhtlemiseks ja vastamiseks. Tegelikult see artikkel on ju puhas etteütlus. Seal ei ole ju mitte midagi. Seal ei ole ju oma loomingut ega mitte midagi.

Ma käisin ka seal koha peal ja…

No see, et te seal koha peal käisite ei tähenda mitte midagi…

Lugesin ka valla ja MTÜ saadetud meile.

Noh, aga te oletegi ju etteütlusega tegelenud. Teile vastas ju ainult Kraas (kaevandusmuuseumi tegevjuht Andres Kraas – KK), meie ei ole teile midagi vastanud.

Tarmo Kütil oli võimalus vastata.

Aga kui nüüd tuleb välja, et inimene on konkreetselt valetanud ja ta on kelm, mis te siis teete. Kas te tulete siis Kohtla-Nõmmele ja võtate mikrofoni kätte ja karjute, et ma tegelesin etteütlusega, andke andeks. Et kas te vastutate ka nagu? Et ühelt poolt te nagu lahmite, aga teiselt poolt, kas te vastutate ka? Sest minul on kogemus konkreetselt Põhjarannikuga, kes on kaks korda nagu minu käest kotti saanud. Selles mõttes kotti saanud, et ta on paska kirjutanud puhtalt minu kohta ja pole kordagi vabandanud. Isegi peatoimetajale helistasin isiklikult ja ütlesin, et nüüd on hetk vabandada. Ja pole mitte ühtegi vabandust tulnud, MITTE ÜHTEGI! Üks kord on ainult üks ajakirjanik vabandanud ja see oli Äripäevas, kirjutasid jama ja pärast vabandasid, aga seda ka neljandal lehel, aga kirjutasid jama teisel lehel.

Millega meie siis täpsemalt eksisime?

Vaadake, praegu ei saa vastata, kuna käib revideerimine ja käib uurimine. Selles mõttes käib uurimine, et uurija peabki võtma avalduse vastu. See, et asi on prokuratuuris nagu Kraas armastab väga peenelt sõnu valida. Tegu on 2013. aasta kelmiga, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud. Ma ütlen, Teil on kodune töö tegemata, see on ainult etteütlus.

See ei olnud ju üldse Kaevandusmuuseumiga seotud. See oli Kraasil isiklik juhtum.

Mis see siia puutub, kelm on ta ikkagi. Ta on mänginud surnud inimest ja võtnud pärast sularahas välja selle raha.

Aga kui teie selle lepingu saite, mis tehti kümneks aastaks renditasuga 0 eurot,…

Nii?

…kas siis ei tekkinud tunnet, et midagi on siin mäda?

Absoluutselt ei tekkinud, sest ma helistasin kohalikele inimestele siin ja ütlesin, et osalege ka konkursil. Kas te teate, millises seisus see maja oli, vä? Küsimus oli, kas lükata maja maha või hakata midagi tegema. Mina ütlesin Tarmole, et tule appi, hakkame tegema. Tänaseks on sinna isiklikku raha maetud 40 000 eurot.