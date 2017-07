Nestor soovitab Krossil oma võlad kiiresti likvideerida

Reformierakondlasest riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ mullune majandusaasta aruanne on esitamata ning ettevõtte maksuvõlg ulatub 125 967 euroni. Kross põhjendas oma maksuvõlga sellega, et ta on halb majandaja ja parema meelega on ta võlgu riigile, kui jätab oma töötajatele palgad maksmata.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Nestor ütles Postimehele, et riigikogu liikmel ei tasu olla võlgu mitte kellelegi, ei riigile aga oma töötajatele.

«Soovitan Eerik-Niiles Krossil oma võlad kiiresti likvideerida. Rahvasaadik peaks äritegevusega tegeledes arvestama sellega, et ta on kõrgema tähelepanu all, kui mõni tavaline äritegelane» lausus Nestor.

Ta märkis, et võlgu ei tasu olla mitte kellelgi, kuid parlamendisaadiku ärid ja võlad satuvad paratamatult avalikkuse suurema tähelepanu alla.

«Sellepärast ongi riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid avalikud,» lisas ta.