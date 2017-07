Psühhiaatrilt abi otsivaid inimesi lisandus 15 protsenti

TAI analüütik Riina Tilk ütles «Aktuaalsele kaamerale», et alates käesoleva aastasaja algusest on abivajajate hulk kasvanud umbes 15 protsenti, vahendas Rus.Postimees.ee ERRi venekeelset uudisteportaali.

«Kui võrrelda 2000ndate aastate algusega, siis rääkides häirete üldarvust, olid need 60-l inimesel tuhandest. Ja need on ainult need, kes pöördusid psühhiaatri poole. 2015. aasta andmetel oli selliseid abivajajaid tuhande inimese kohta juba 70,» ütles Tilk.