Pildid ja video: päästeamet võttis kasutusele päästejetid

Yamaha VX Deluxe jettidele paigaldati päästetöödeks vajalikku lisavarustust ning muudeti need päästejettideks. Sõidukid paiknevad Jõhvi, Kunda, Muuga, Keila, Tõstamaa ja Kihelkonna päästekomandos, teatas päästeamet.

Päästeameti päästetöö osakonna ekspert Erkki Põld ütles, et sel aastal on jettidega reageeritud juba kuuele sündmusele, kõige rohkem on väljakutsetel käinud Muuga jett.

Päästejettide eelised võrreldes paatidega on eelkõige kiiruses, nii veeskamise puhul kui ka kannatanuni jõudmisel. Kõik see lühendab elupäästeahelat ning muudab päästetöid efektiivsemaks.

Merepääste on politsei- ja piirivalveameti vastutusalas, kuid päästeamet osaleb otsingu- ja päästetöödel kaldalähedaselt merealalt. Päästeameti vastutusalas on päästetööde teostamine siseveekogudes.