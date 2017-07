Liiklus Haabersti ringil muutub järjest kitsamaks

Ümbersõit toimub Õismäe tee kaudu. Liiklusele suletud Tabasalu poolsele teelõigule, Rannamõisa tee algusesse rajatakse väike ringristmik, mis töötab samal põhimõttel kui suur ringristmik töötas.

Ring on lihtsalt väiksema raadiusega. Kuna ringristmikul on liiklus kitsendatud ning töös on ainult üks läbiv sõidurada, siis väike ringristmik rajataksegi varasemalt Rannamõisa teele suundunud pöörderadade kohale. Rannamõisa teed ei suleta. Paldiski maantee on alates 20. juuli hommikust kogu pikkuses mõlemas suunas läbitav.

21. juulil suunatakse Paldiski maanteel alates Mõisa tänavast kuni Circle K-ni kogu liiklus uuele parempoolsele teeniidile ja avatakse Mõisapõllu tänavalt ligipääs Paldiski maanteele. Sõidusuundasid tõstetakse vastavalt vajadusel ümber kas linnast väljuvale või sisenevale suunale.

Ehitajate tee ajutise sulgemise luba kehtib kuni 31.oktoobrini 2017. Jalakäijate tunnelite ehitusega seoses täiendavaid sõiduradade sulgemisi ei planeerita.