Lõppeb väga külm nädal, aga millise ilma toob uus?

Nädalavahetusel ilm oluliselt ei muutu, sest meie kohale ulatuva kõrgrõhuala lõunaservas on jahe ja ebapüsiv õhumass. Ida pool Venemaa kohal püsib madalrõhuala, mis hoiab tuule põhjakaarest. Selgema taeva all on miinimum sisemaal alla 10 kraadi ja päevadki jahedapoolsed. Päevasel ajal arenevad siin-seal sisemaal rünksajupilved ja puistavad oma vihmahoo sinna, kuhu juhtub.

Uuel nädalal on taas ja võib-olla pisut kindlam lootus, et killuke suvesoojust ka meile ära eksib. Kuid sadudest koos äikesega pole samuti pääsu.

Esmaspäeva öö on tõenäoliselt sajuta, kuid päeval hoovihma võimalus suureneb lõuna poolt läheneva madalrõhuvööndi tõttu. Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel 8..15, päeval 17..23°C.

Teisipäeval tekib Poola lõunapiiri lähedal tsüklon, mis süvenedes Läänemere poole liigub. Idatuul tugevneb päeval saartel ja rannikul kuni 14 m/s. Suurem osa sadusid jääb lõuna poole, kuid mõni vihmasabin võib ka Eestisse sattuda. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 19..25 kraadi.

Kolmapäeval liigub tsükloni kese tõenäoliselt Läänemere kohale. Soe õhumass valgub selle servas üle Eesti, kuid saju osas pole veel kindlust. Mõni arvutus andis juba nädala keskpaigaks tugevaid äikesevihmasid, kui aga tsükloni liikumine aeglustub, jäävad sajud hiljemaks. Puhub idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 13..19, päeval 22..27 kraadi.

Neljapäevaks liitub põhja poole liikuva madalrõhualaga veel väike osatsüklon, mis toob uusi sadusid ja äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel on sooja 14..19, päeval 19..24 kraadi.

Reedel on Eesti kohal jätkuvalt niiske ja suhteliselt soe õhk. Sadude ja äikeste tõenäosus on suurem päeval. Öösel on sooja 15..19, päeval 18..23 kraadi.