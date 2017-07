Pildid: juulis teenistust alustanud ajateenijad said esimesele linnaloale

Kuigi teenistust alustades öeldi ajateenijatele, et esimese linnaloale on neil lootust alles augusti lõpus said nad ootamatu üllatusena koju juba täna. Ajateenijatele öeldi, et kuna nad näitasid ennast viimasel rännakul väga heast küljest, saavad nad kõik linnaloa.

Juuli alguses Kalevi jalaväepataljonis ajateenistust alustanud üle 400 ajateenijast otsustas üks oma linnaluba mitte kasutada ja jääda kasarmusse, kuna ta elab Eesti teises otsas ja mitmetunnine kojusõit tundus talle liiga pikk.

Reamehed Jarmo Puura Kiilist, Allan Vassil Soomest Vantaast, Aap Andreas Rebas Sakust ja Rando Udris Tallinnast ootasid reede õhtupoolikul Paldiski bussipeatuses, et siirduda kahe ööpäeva pikkust linnaluba nautima.

Puura, Rebas ja Udris lubasid minna kõigepealt koju ja vaadata siis edasi, mida oma ootamatult sülle kukkunud vabadusega peale hakata. Soomest Eestisse aega teenima tulnud reamees Vassil leidis aga, et kaheööpäevane linnaluba on selleks liiga lühike aeg, et hakata Soome koju sõitma. Vassil ütles Postimehele, et võtab ilmselt Tallinnas hotelli ja veedab oma vabad päevad seal.

Oma esimesi ajateenistuse päevi kirjeldasid noorsõdurid füüsiliselt rasketena, kuid Eesti kaitseväe kohta jagus neid vaid kiidusõnu.