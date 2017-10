Eesti pianist pääses mainekale konkursile

«See on väga tore uudis, mis annab uue hingamise ja uued eesmärgid,» ütles Marjamaa. Konkursi edasipääs on tema jaoks üks suurimatest saavutustest senises karjääris.

«Mul on viimasel ajal hästi tugev emotsioon sees olnud - ma ei tea, mis edasi saab. Samamoodi oli ka New Yorki kolimisega [Marjamaa õpib kõrgkoolis Manhattan School of Music] – ma ei teadnud, kas saan kooli sisse või mitte,» rääkis pianist.

Küsimuse peale, millega Marjamaal õnnestus žüriid võluda, ütles pianist, et ta ei kujuta ettegi, sest maitseid on nii palju erinevaid.

Konkursil osalejatest teab Marjmaa veel nelja mängijat. «Amsterdamist üks tüdruk ja ülejäänud kolm on New Yorgi pianistid, kes kõik on erilised muusikud - tugeva traditsioonitunde ja –tajuga,» rääkis Marjamaa.

Konkursile tuli esitada viis eriilmelist lugu. «Valisin lood, mida paremini teadsin, kus ma ennast koduselt tundsin, ja kuhu suudan ennast sisse panna,» ütles pianist.

Eelvooru kava:

«Round Midnight» - Thelonoius Monk, arr. Holger Marjamaa; «Skylark» - Hoagy Carmichael, solo piano arr. Holger Marjamaa; «One Finger Snap» - Herbie Hancock, arr. Shai Golan; «4:20» - Holger Marjamaa; «Maiden Voyage» - Herbie Hancock.

Lood salvestas Marjamaa kontrabassist Heikko Remmeliga ja trummar Jussi Lehtoneniga.

Konkursi finaal toimub selle aasta lõpus USA pealinnas Washington DC. Varem on Eesti muusikutest konkursi lõppvooru pääsenud pianist Kristjan Randalu.

Esikoha auhind on 25 000 dollarit ja leping plaadifirmaga Concord Music Group. Teise koha auhind on 15 000 dollarit, kolmanda koha auhind 10 000 dollarit.

Jazzmuusikuid proovile panev Thelonious Monk Institute of Jazz rahvusvaheline pianistide konkurss on klassikalises muusikas on samaväärne Tšaikovski rahvusvahelise pianistide konkursiga.

Manhattan School of Music on maailma džässikoolide tipp. Eelmisel aastal tahtis sinna õppima pääseda 3000 inimest. Magistriastmesse võeti vastu ainult kaks džässpianisti ja üks neist kahest oli Holger Marjamaa.