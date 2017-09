Raatuse tänava pussitamisjuhtum jõudis kohtusse

Kohtuistungil lahati veel kord asjaolusid, mis viisid lõpuks 12. veebruaril veretööni Raatuse tänaval. Jõgevalt pärit Karl Kristjan ja Joosep pidutsesid õhtul ja ööl vastu 11. veebruari Tartus mitmes seltskonnas. Varahommikul mööda pubisid käies sõbruneti Raatuse tänavas elava mehega, kelle juurde suunduti muusikat kuulama. Korteriperemees on Tartu Postimehele rääkinud, et ühel hetkel oli ta sunnitud külalised minema saatma, sest üks neist kippus külalislahkust kurjasti kasutama.

Kohtusaalis kirjeldasid mõlemad süüdistatavad, et nad lahkusid rahumeelselt. Kopsu ajas neil üle maksa aga asjaolu, et keegi väidetavalt lükkas nad trepist alla. Lükkajaks ei olnud noormeeste kinnitusel võõrustaja. Mööda treppi kukkudes sai Karl Kristjan enda sõnul ka kergemaid vigastusi, Joosep libises trepist alla tagumiku peal ja jäi terveks.

Noormehed kinnitasid, et olid sellise käitumise peale solvunud. Enda ülekuulamise aktis on Joosep tsiteerinud kaaslase ütlust, et nii see asi jääda ei saa. Koos mindi poodi, osteti pudel viina ja kaks kööginuga. Ehkki mõlemad olid väga purjus, jõid nad veel viina ning läksid seejärel kätte maksma korterisse, kust neid välja oli visatud.

Mõlemale noormehele on esitatud süüdistus karistusseadustiku ebaseadusliku sissetungi ja tapmiskatse paragrahvide järgi. Seda, et tegelikult tungisid nad valesse korterisse ja pussitasid ilmsüüta inimesi, kuulsid nad alles politseinike käest ülekuulamisel. Üks kannatanu sai raskeid haavu, teised korteris viibinud kergemaid. Et kannatanud püüdsid end kaitsta, sai vigastada ka Karl Kristjan ise.

Kuidas kõik täpselt juhtus, kumbki noormees enda väitel ei mäleta. Kui Karl Kristjani järgmine mälestus pärast korteriukse taga seismist oli kiirabist, kus teda kokku õmmeldi, siis Joosepil tuli pilt uuesti ette õues, kus ta märkas, et kaaslase haavad jooksevad verd, ning palus ühel võõral inimesel kutsuda kiirabi ja politsei.

Karl Kristjani otsustas kohus pärast ülekuulamist prokuröri taotlusel vahistada, Joosep lubati vabadusse. Kohtusaalis võttis Karl Kristjan talle esitatud süüdistuse täiel määral omaks. Joosep tunnistas süüd osaliselt: ta kinnitas võõrasse korterisse sisenemist, kuid eitas kehavigastuste tekitamist ja tapmiskatset.

Kohus otsustas nõustuda mõlema süüdistatava taotlusega lahendada kriminaalasi lühimenetluse käigus. Karistusseadustik näeb tapmiskatses süüdi mõistmise korral ette viie- kuni viieteistaastase vangistuse. Lühimenetluses väheneb aga määratav karistus kolmandiku võrra.