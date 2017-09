Ülikonnarevolutsioon

Mis siis meestemoes pea peale on pööratud? Paljugi! Piirid on kadunud ja orienteerumine seetõttu keerukam. Arterile tuli teejuhiks äsja avatud Suitsupply asepresident Nish de Gruiter – mees, kes kannab iga päev ülikonda, kuid keeldub nimetamast seda tõsiste inimeste eelistuseks. Vastupidi, tema sõnul on moodne mees mänguline, hoogne ja vitaalne, ning sama karakteriga peab olema ka tema ülikond.

Nish de Gruiter, Suitsupply asepresident / Mihkel Maripuu

Kiire pilt Tallinna tänavatele ja sündmustele aga kinnitab, et niipea kui kontoriuksed selja taga kinni langevad, hajub ka ülikonnakandjate enamus. Pintsakuid süüdistatakse liigses ranguses; kurdetakse, et nende sees on puine olla või jääb valikule ette kõrge hind. Odav pintsak näeb paraku ka odav välja, seda oleks samuti piinlik kanda. Lisaks ei tunta end stiilimängudes eriti kodus. Tahaks küll nüüdisaegset ja lahedat tervikut kokku panna – aga kuidas see käib?

Vabam stilistika võtab hoobilt mõned aastad vähemaks, samas annab pintsak sulle siiski šiki, kehtestava joone.

Dress-down-hoiak teeb ülikonnamaailmas üha enam ilma. Mida see tähendab? Et nii pintsaku kui ka püksid võib südamerahus ülikonna-üksusest lahti harutada ning vabamate rõivastega kanda. Võimalused on siin piiritud! «Sa võid kanda oma pintsakut pidulikult, aga vabalt kandes on see palju lõbusam,» soovitab Nish. «Vali kõrvale mugavad viigita püksid, T-särk või sviiter, sportlikud jalanõud… Veidi vabam stilistika võtab hoobilt mõned aastad vähemaks, samas annab pintsak sulle siiski šiki, kehtestava joone.» Arvamus, et ülikond on range ning seda eelistab kanda igav vanem härra, ei vasta enam ammu tõele. Kandes pintsakut moodsas ja vabas dress-down-võtmes, ei mõju sa kohatuna äriasju ajades ega ka vabal ajal.

Viimase vindi peal tänapäevane šikk – nappivad kitsad püksid, poolsaapad ja sallkraega vest bleiseri-päevasärgi liidule vürtsi lisamas. Kalle Palling kannab selle kõik veenvalt välja. / Ardo Kaljuvee

«Nööridega sportlikud püksid ja pintsak on kindlasti üks populaarne nüüdisaegne look,» kinnitab Nish. «Või kanna oma komplekti juurde mägisaapaid!» Uutes kombineerimisvõimalustes orienteerumine on meestele ka väga lihtsaks tehtud – omavahel sobivad komplektid on laias valikus ette valmis pandud, kõik detailid sokkide ja mugavate mägisaabasteni välja olemas.

Pintsaku uuestisünd. Kes esimesest soovitusest innustust saades nüüd kodusest kapist esimese pintsaku krabab ja sellega mürgeldama kukub, avastab tihti, et kaugeltki mitte iga pintsak ei hiilga kohanemisvõimega.

«Kogu meie disain keerleb pintsaku ümber – see on meestegarderoobi kese,» räägib Nish. «Aga see pole enam see pintsak, mida varem kanti! Pannes kokku head Itaalia kangad, nutikad vahematerjalid ja moodsa tehnoloogia, saab luua pintsaku, mis näeb välja nagu pintsak, aga kandes tundub nagu sviiter – see on pehme, vaba, liikuv, ei piira kandjat mingil moel. Samas on rätsepakunsti hästi istuv joon ja peenelt viimistletud detailid endiselt alles!» Pintsakut pahupidi pöörates saab jälile saladusele, mismoodi on tulemus saavutatud – osaline vooder lisab veelgi liikumisvabadust, samas on hõlm tugevdatud, tagamaks hästiistuvat ja ümarat vormi. «Paljud noored mehed väidavad, et tunnevad end pintsakuga nagu lõksu püütud! Et sellepärast nad seda ei kanna – ahistab. Aga proovivad neid uusi pintsakuid ja avastavad enda jaoks täiesti uued võimalused. Seda enesekindlust, mida pintsak mehele juurde annab, ei suuda asendada ükski muu kehakate.»