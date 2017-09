Motohooaja lõpetajad püüavad Pärnus maailmarekordit

Tõsi, üldjoontes toimub Eesti motohooaja lõpetamine vanaviisi. Mootorratturite paraadi teekondki on ürituse korraldaja Gunnar Soone sõnutsi sama.

Mootorratturite hooaja lõpetajad kogunevad laupäeva hommikul kell kümme Pärnus Supeluse tänaval. Kell 15.30 stardivad ratturid 32-kilomeetrisele teekonnale, sõidavad läbi Raeküla ning kulgevad siis Liivi ja Ehitajate teed pidi.

Haapsalu maanteel Olerexi tankla juurest algab maailmarekordi püstitamise katse. Rekordiürituse 4,2 kilomeetri pikkune tee kulgeb Kuldlõvi väravani.

«Kõige pikem ühes reas liikuvate mootorrataste rivi,» selgitas Soone motoklubist Wildcards rekordi sisu. «Mootorrataste vahe ei tohi olla üle viie meetri. Rivis peavad olema ainult mootorrattad, olla ei või ATVsid ega muid sarnaseid.»

Viimati püstitati Guinnessi rekord, kui läbiti kolonnis 3,2 kilomeetrit 1100 moottorratal. Kohaliku motoklubi liikmed loodavad, et sõitma tuleb vähemalt 1101 vaimusugulast.

«Kõige suurem on risk, et keegi laseb vahe pikaks ja kohe on rekordikatsetus kehtetu,» avaldas Soone, kelle sõnutsi jälgivad sõidu reeglitele vastavust sõltumatud vaatlejad.

Tänavad, kus parasjagu sõidetakse, on ohutuse huvides suletud. Korraldaja Mikk Pärg selgitas, et sulud on lühiajalised: kohe, kui kolonn on ristmikust möödunud, vabastatakse see liiklusele.

Veidi kauem on liiklus häiritud Haapsalu maanteel, kuid sedagi ei panda kinni kogu ulatuses: kolonnist vabu sõiduradu ei suleta. «Vajasime teed, mis oleks küllalt pikk ja suuremate takistusteta nagu kurvid, kitsad lõigud, kruusateed,» selgitas Pärg.

Pärg tõi esile, et paraadi linnapiiril lõppemine hajutab liiklust: sealt saab turvaliselt sõita nii Tallinna, Tartusse, Haapsallu kui ka Pärnusse tagasi.

Kui inimene tahab osaleda paraadil, kuid tal pole maailmarekordi püüdmiseks sobivat sõidukit, saab sõidu lõpetada Ehitajate tee ja Haapsalu maantee ümbersõidul, kus on motoparaadi ametlik lõpp.

Rekordiürituse õnnestumiseks ja üldise turvalisuse tagamiseks paluvad korraldajad jälgida liikluse reguleerijaid ja ajutisi liiklusmärke.

Õhtu lõpetab jätkupidu Allika 2 õuel, kus astub üles Jarek Kasar ja kuhu motoklubi ootab kõiki huvilisi.

BOX

Motoparaadi teekond

Supeluse – Ranna pst – Kuuse – Tammsaare pst – Mai – Merimetsa – Lääne – Riia mnt – Liivi tee – Ehitajate tee – Haapsalu maantee*

*Viimasel teelõigul sõidavad vaid maailmarekordit püüdvad mootorratturid.

Andmed: motoklubi Wildcards