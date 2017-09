Tartu rattamaraton tähistab ümmargust sünnipäeva

Õigemini saavad ratturid end vastavalt võimetele proovile panna lausa kolmel eri pikkusega distantsil – 89 ja 40 kilomeetri pikkustele katsumustele lisandub esmakordselt 21-kilomeetrine sõit. Neljapäeva ennelõunase seisuga oli end maratonile kirja pannud 4604 ratturit. Registreerumine on avatud kuni 23. septembri õhtuni. Inimesed, kes enda kirjapaneku võistluspäeva hommiku peale jätvad, paraku rajale ei pääse.

Klubi Tartu Maraton juht Indrek Kelk märkis, et 21 kilomeetri pikkune distants võeti kavva ühelt poolt nooremaid ja teiselt poolt juba väärikamas eas rattasõpru silmas pidades.

«See sõit on teatud mõttes vaheaste – oleme saanud osalejatelt ja ka mitteosalejatelt signaale, et olemasolevad distantsid on osa inimeste jaoks liiga pikad ja päris kindlasti on need liiga pikad lastele, kes ei võigi teatud vanusest allapoole pikemaid distantse sõita,» rääkis Kelk.

Tartu rattamaratoni 89 km distantsile antakse Tehvandi spordikeskuse staadionil start pühapäeval kell 10. Samal ajal pääsevad Palu teeninduspunktist rajale ka 21 km pikkusel distantsil osalejad; 40 km pikkuse sõidu start on Tehvandil kell 13.

Korraldajad panevad pühapäeval Lõuna-Eestis viibivatele mitterattureile südamele, et teedel, mida rada läbib, on liiklus 24. septembril kella 10–18.30 suletud. Kohalikele elanikele võimaldatakse hädavajadusel kodule ligipääs rajal pärisuunas liikudes, vastavalt liikluskorraldajate juhistele.

Lisaks tasub silmas pidada, et kella kaheksast kümneni on Otepäält transiitliikluse läbisõit raskendatud, kuna tuhanded osalejad liiguvad sel ajal Otepääle starti. Otepää-Ilmjärve-Sangaste teel on rattamaratoni rajaga ristumisel (Munamäe juures) liiklus peatatud kellaaegadel 9.55–10.15 ja 12.55–13.15.

Laupäevased lastesõidud, millega avatakse ühtlasi Euroopa spordinädal, saavad Tähtvere spordipargis stardi 23. septembril kell 11, kui tillusõidu raames pääsevad 400 meetri pikkusele rajale kõige pisemad ehk kuni kaheaastased rattasõbrad. Kell 12.10 algab suurematele lastele mõeldud viiekilomeetrine minimaraton.