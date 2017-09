Kaagvere erikooli juht lahkub ametist

Tegu on töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel, mille kohaselt koolijuht ega haridus- ja teadusministeerium ei hakka tagasiastumise põhjuseid avalikkuse ees kommenteerima.

Koolijuhi ametikoha täitmiseks kuulutab haridus- ja teadusministeerium lähiajal välja avaliku konkursi. Kuni uue direktori selgumiseni täidab ajutiselt koolijuhi ülesandeid Pille Vaiksaar, kes töötab üksiti haridus- ja teadusministeeriumis välishindamisosakonna eksperdina.

Pille Vaiksaar on viisteist aastat juhtinud Viljandi lasteabi- ja sotsiaalkeskust ja töötanud ka sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas.

Lisaks on ministeerium kutsunud koolile appi teiste riigikoolide töötajaid, kellel on suured kogemused keeruliselt käituvate õpilastega ja kelle ülesanne on pakkuda koolitöötajatele tuge, tagasisidet ja soovitusi. Täna on hariduskolleegiumis kohal kuus inimest Tartu Hiie ja Emajõe koolidest, samuti tulevad järgmisel nädalal nõu andma Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli töötajad.

Täna kohtuvad ministeeriumi esindajad ka hariduskolleegiumi töötajate, Kaagvere külaelanike ning vallajuhtidega.

Reest lahkub ametist pärast ajakirjanduses ilmunud lugusid sellest, kuidas kool ei suuda enam oma kasvandikke hallata. Samuti tegi 41 kooli töötajat läinud nädala lõpus pöördumise haridus- ja teadusministrile ja õiguskantslerile. 13 punktist koosnev tekst luges üles rea väidetavaid juhtimisvigu.