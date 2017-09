Plekk minevikus: Keskerakonna kandidaat otsis seksiportaali kaudu striptiisitare

Seekord pakuti meile küll mitte suurt poliithaid, vaid kandidaati, kes on silma paistnud oma tegevusega minevikus ja glamuuriga. Jutt käib Keskerakonna nimekirjas Tallinna linnavolikogusse kandideerivast Vsevolod Jürgensonist.

Jürgensoni teatakse mitte ainult suurtelt plakatitelt Tallinna kesklinnas, aga ka tema soovist avaldada arvamust erinevatel teemadel ning loteriist, kus «jagad minu linki ning võidad tasuta taksosõidu». Paljudele huvilistele on aga tema nägu tuttav Venemaa tõsielusarjast «Dom-2» ja TV-saatest «Davai poženimsja»

Nüüd pakuti toimetusele uurimiseks kaks kuulutust, milles otsitakse neidusid. Esimese neist pani keegi üles frivoolsele veebilehele voodi.ee. Kuulutuses kutsutakse neidusid tööle restoran-grillbaari Madonna, mille tõmbenumbriks on striptiis. Tööle oodati kuni 39-aastaseid naisi, kellel oli valida baarmeni, baarmeni abi ning tantsija ameti vahel.

Restoran Madonna kuulutus, milles muu hulgas otsitakse striptiisitantsijaid. / Ekraanitõmmis

Teine kuulutus on seotud Venemaaga. Seal otsiti tee reklaamimiseks kauneid naisi vanuses 25-40 aastat. Soovitavalt pidid naised olema täidlased.

Vsevolod Jürgensoni nime kuulutustest ei leia, kuid mõlemaid seovad ühesugused kontaktandmed: esimeses on telefoniumber ja e-posti aadress, teises e-posti aadress. Just nimelt sellelt aadressilt tulevad kõik Vsevolod Jürgensoni kirjad ning just see telefoninumber tuleb valida, kui soovite temaga otse rääkida.

Moskva agentuur otsis videovõtete jaoks täidlasi naisi. / Ekraanitõmmis

Kui hoolega uurida, siis on näha, et kuulutused pole värsked. Üks pandi üles kolm aastat tagasi, teine koguni aastal 2011. Sellegipoolest tõstatas Rus.Postimehe lugeja küsimuse: «Kas see on normaalne, et inimene, keda võiks kahtlustada amoraalses käitumises, pürgib Tallinna juhtorganitesse?»

Kuna kuulutustes olid tõepoolest Keskerakonna kandidaadi kontaktandmed, otsustasime pöörduda otse Vsevolod Jürgensoni poole ning uurida, kuidas ta on seotud neidude värbamisega striptiisitarideks ning teereklaami – ilmselt siis salenemise eesmärgil.

«Mis puudutab restorani Madonna, siis kolm aastat tagasi otsisin tööd Tallinnas. Internetist leidsin vaba administraatori ametikoha restoranis Madonna ning läksingi sinna tööle. Restoranis valmistuti uksed avama – käis remont. Minu ülesandeks oli personali otsimine. Need olid baarmenid, kokad ja muu personal. Mul see töö eriti ei õnnestunud ja ma leidsin teise töö – samuti administraatorina, kuid hotellis,» selgitas Jürgenson.

Teise kuulutuse kohta rääkis Jürgenson nii: «Moskvas elab mu sõber – näitlejate agentuuri direktor, kes otsis kandidaate videovõtete jaoks. Ja kuna tema postkast ei töötanud, lubasin tal kasutada oma e-posti, et näitlejad saadaksid reklaamvõtete jaoks oma ankeedid.»