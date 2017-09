Advokaat Raidla: Eestis peaks õigusteadust õpetama vaid Tartu Ülikool

Ellex Advokaadibüroo vanempartner Jüri Raidla avaldas "Aktuaalsele kaamerale" arvamust, et dubleerimine kolmel tasandil on väikeriigi jaoks priiskamine ja tema arvates ei tohiks seda pikas perspektiivis tolereerida, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Ma ei kutsu mingil juhul üles sellistele jesuiitlikele meetoditele küsimuse lahendamisel, kuid ma arvan, et mõistlikul viisil läbirääkimiste kaudu on võimalik jõuda tõeni ja mina arvan, et see tõde on Tartu Ülikoolis kui rahvusülikoolis,» rääkis Raidla.

Diskussioon valdkonna tööandjate vahel on tekkinud murest Tartu Ülikooli (TÜ) õigusteaduse õppejõudude järelkasvu pärast. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm on Raidla ettepanekuga nõus, et õigusteadus peaks olema ainult Tartu Ülikooli pärusmaa.