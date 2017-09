Fotod: riigikogu toetusgrupp kohtus Riias dalai-laamaga

«Pühapäev algas püha mehega kohtudes,» kirjutas Talvik Facebookis. «Suur juht ja õpetaja on endiselt üliheas vaimses ja füüsilises vormis ja ikka positiivsusest nakatav. Lisaks minule esindasid riigikogu toetusgruppi Andres Herkel ja Lauri Luik. Sven Grünberg oli meie teejuht.»

Ühtlasi kingiti dalai-laamale Andres Herkeli koostatud raamat «Laama ja Linnart». Herkeli raamat vaatleb Tiibeti kauaaegset vaimset ja poliitilist liidrit XIV dalai-laamat Tenzin Gyatsod, kelle tegevus on mõjutanud nii suuri kui ka väikesi riike ja rahvaid – ka Eestit ja siinset vaimuilma. Gyatso on Eestit ka kolm korda külastanud: aastatel 1991, 2001 ja 2011. Teose teise samba moodustab orientalist Linnart Mäll, dalai-laama Eestisse kutsuja, kes on tutvustanud ja tõlkinud Ida mõttelugu.