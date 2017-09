Halduskohus ei võtnud kodanike kaebust tselluloositehase planeerimise vastu menetlusse

EMA teatas pressiteate vahendusel, et jääb sellegipoolest seisukoha juurde, et riigi eriplaneeringu algatamisel on kodanikke ebapiisavalt kaasatud ning tehase rajamise protseduur on liikunud edasi kiiremini kui ühiskonnale kaasarääkimisvõimaluse pakkumine.

«Kuigi õiguslikud põhjused olid olemas, ei julgenud kohus pretsedenti luua ega luba rahva kaasamist planeeringu algusesse, sest seaduses ei ole see selgesõnaliselt kirjas,» kommenteeris kodanikuühenduse jurist Sven Anton halduskohtu otsust.

EMA on korduvalt nii tselluloositehast kavandavale Est-For Investile selgitanud, et tehase rajamine on teravas vastuolus ühiskonna praeguste ootustega ja kodanike kaasamine antud protsessi peaks olema tagatud juba eos. Seetõttu ei saa ühendus heaks kiita asjade praegust käiku, millega otsitakse tehasele juba sobivat asukohta, samal ajal kui endiselt on vastamata küsimus, kas Eesti inimesed ülepea soovivad sellist tehast.