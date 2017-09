PPA uus lennuk saab Rootsis seire- ja tehnikasüsteemid

Siseminister Andres Anvelti hinnangul on tegemist olulise sammuga paremuse poole PPA töös. «Uus keskkonna seirelennuk asendab olemasoleva 35 aastat vana ja tehniliselt vananenud seirelennuki ja on seega kiirem ning märkimisväärselt ökonoomsem. See on tänavu juba teine kord, kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abil Eesti siseturvalisus veelgi paremaks saab, sest just fondi toel soetati ka päästeteenistuse tuliuued sõidukid.»

PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul on uus lennuk esmaklassiline seirelennuk, millele on paigaldatud paljud lennusalga tööks vajalikud süsteemid. «Uue lennukiga jätkame reostusseirelendude tegemist. Lennusalga meeskonnad avastavad jätkuvalt tahtlikke pilsivee reostusi, kuigi koostöös teiste meetmetega on nende hulk aastatega vähenenud,» sõnas Pärkna. Viimastel aastatel on Eesti vetes avastatud kergete reostuste hulk jäänud stabiilselt pidama 10-15 juhtumini aastas.

Pärkna sõnul on oluline avastada eelkõige suured reostused võimalikult varakult. «Nii väldime reostuse kaldale jõudmist, kust selle likvideerimine on kordades kallim kui merelt. Rääkimata sellega kaasnevast keskkonnakahjust,» lisas ta. Tema sõnul on lennuk hangitud ennekõike keskkonna seirelendudeks, kuid seda kasutatakse ka muude ülesannete täitmisel nagu näiteks abivajajate otsingud ja piirikontroll.

Lennuki soetatakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaasabil ja riiklik kaasfinantseering on 15 portsenti. Lennuki soetamiseks viis siseministeerium läbi rahvusvahelise hanke, mille võitis Rootsi firma Bromma Air Maintenance AB. Uus keskkonna seirelennuk Beechcraft King Air 350ER toodeti Ameerika Ühendriikides ja selle kogumaksumus on 19 031 446 eurot.

Lennuk jõuab Eestisse 2018. aasta maikuus.