Julge kodanik pidas kinni joobes juhi

Sündmuste ahel sai alguse kohalikus poes, kus 33-aastane mees nägi, et joobetunnustega mees istus sõiduauto Volkswagen rooli ja alustas õues oodanud sõbraga sõitu Suigu suunas. Pealtnägija järgnes isikliku autoga meestele ning märkas, et Volkswageni roolis olnud mees ei tulnud sõiduki juhtimisega toime. Julge kodanik otsustas sõiduauto kinni pidada, kuna ta oli veendunud, et sõiduki roolis olev mees kujutab endast reaalset ohtu teistele liiklejatele.

Selleks, et eesliikuv sõiduauto kinni pidada, möödus 33-aastane mees Volkswagenist ja alustas pidurdamist, et sellega taga liikuvale autole peatumiseks märku anda. Kui mõlemad autod olid peatunud, väljus pealtnägija autost, et Volkswageni juhiga vestlema minna. Samal ajal alustas aga Volkswageni roolis olnud 37-aastane mees liikumist ja sõitis tagant sisse 33-aastase mehe autole, millega põhjustas varalise kahjuga liiklusõnnetuse.

Sündmuskohale jõudnud patrull leidis eest alkoholijoobes juhi, kes põhjustas varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Lisaks puudus mehel ka vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Sander Peremees tunnustab julget kodanikku, kes ohtlikus olukorras sekkus ja võib-olla päästis järgmises kurvis vastu tulnud autojuhi elu. «Joobes juhi takistamise otsus nõuab julgust ja kindlameelsust, sest joobes inimeste teod on tihtipeale ettearvamatud. Lisaks kaasneb risk nii enda tervisele kui ka varale. Seekordki põhjustas alkoholijoobes juht oma tegevusega liiklusõnnetuse,» lisas Peremees.

Täna jõustunud kohtuotsusega määras kohus 37-aastasele mehele joobes juhtimise ning varalise kahjuga liiklusõnnetuse põhjustamise eest aasta vangistust. Šokivangistusena kuulub ärakandmisele üks kuu, ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu pooleteise aasta pikkuse katseaja jooksul hoidub alkoholi tarvitamisest, allub kriminaalhooldaja käitumiskontrollile, läbib sotsiaalprogrammi ning ei pane toime uusi kuritegusid.

Prokurör Liisa Nuut rõhutas, et oluline osa karistusest on pikk katseaeg koos sotsiaalprogrammi läbimise kohustusega. «Joobes juhid on väga tihti inimesed, kes alkoholi kuritarvitavad, ning vangistus seda probleemi ära ei kaota. Seetõttu on vangistuse kõrval oluline anda inimesele võimalus oma veast aru saada ja ennast parandada,» ütles prokurör.

37-aastane mees on vahi alla alates teo toimepanemisest ja kohus lahendas asja kiirmenetluse korras.