ETV valimisdebatis osalejad: Narva tulevik sõltub noortest ja Venemaast

Edgar Savisaare valimisliit näeb Narva tulevikku Stanislav Pupkevitši sõnul turismi arendamises, külalistena nähekse eelkõige Venemaa turiste. Probeemiks on Pupkevitši sõnul, et iga noor tunneb end otsekui seina äärde surutuna ja kiputakse Tallinnasse või kaugemale.

Ka Reformierakonna esindaja Ants Liimets ütles, et Narvas tuleb võidelda ellujäämise eest, kuna rahvaarv on languses ja pensionäride osakaal elanikkonnas on väga suur.

Sotsiaaldemokraat, valimisliidus Meie Narva kandideeriv Katri Raik ütles, et Narva on vaja investoreid meelitada ja lisas, et juba praegu on Narvas Venemaa investoreid, sealhulgas on Narva Tartu Ülikooli kolledžisse tulnud õppima noori Venemaalt.

Andrus Tamme (Keskerakond) hinnangul on Narva arengu mootoriks head suhted Venemaaga ja kvalifitseeritud tööjõud. Venemaa investoritest rääkides viitas Tamm pronkssõduri teisaldamisele, kuna pärast seda huvi rauges, kuigi krundid olid arendamiseks juba ostetud.