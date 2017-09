Toomas Sildam läheb ERRi tööle

«Toomas Sildam on Eestis täiesti unikaalse kogemuse ja pädevusega ajakirjanik,» ütles esmaspäevast ERRi uudiste- ja sporditoimetuse juhina alustav Anvar Samost. rahvusringhäälingu uudisteportaalile. Ta lisas, et Sildam hakkab ERRis tööle nii-öelda vaba toimetajana, kes on muu hulgas vajadusel analüütiku rollis, tegeleb kolleegide nõustamisega ja panustab uudistetoimetuse projektidesse autorina.

Sildam on töötanud erinevates Eesti ajakirjandusväljaannetes alates 1981. aastast. 2006-2016 oli ta president Toomas Hendrik Ilvese avalike suhete nõunik, pärast seda töötas mõnda aega riigikogu kantseleis SDE fraktsiooni nõunikuna.