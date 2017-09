Holsmer Ühistupangast: see on kurb, absurdne ning tuleb ära lõpetada

Tänane Postimees kirjutab, kuidas Tallinna linna loodud Ühistupank hakkas välja laenama 6,3 miljoni suurust omakapitali, mis on valdavalt Tallinna maksumaksjate raha.

Samuti on murekohaks, et pank on alustanud oma põhitegevust ilma asjakohase litsentsita. «Ilma litsentsita pank on hakanud välja andma laene, kus riskid on 100% maksumaksja õlgadel. See on ühtviisi kurb ja absurdne olukord. Eestis on toimiv finantsteenuste turg ning Reformierakonna arvates tuleb taoline eksperiment maksumaksja rahaga kiiremas korras lõpetada,» selgitas Holsmer.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees märkis, et finantsinspektsioon pole pangale tegevuslitsentsi väljastanud ja sellega on ka hinnang sellele eksperimendile antud. «Seda, kas antud tegevus on kriminaalne, peavad hindama õiguskaitseorganid.»

Holsmer märkis, et Taavi Aas ega Keskerakond pole suutnud lahti öelda ühestki Savisaare poolt loodud rumalusest pealinnas ning maksumaksja raha põletatakse silmi pilgutamata edasi. «Ilma litsentsita Ühistupanka on Tallinna linn aastate jooksul suunanud 13 miljonit eurot Tallinna maksumaksja raha. See on linna kahe aasta lasteaedade investeeringute summa ja paneb Keskerakonna prioriteedid päris hästi paika. Kahjuks.»

Teise näitena tõi Holsmer ka 0,7 miljoni euroga kahjumisse jäänud linnapoe. «Minu küsimus linnapeaks pürgivale Taavi Aasale on, kas ta oma rahaga teeks selliseid tehinguid? Ja kui vastus on ei, siis miks midagi ette ei võeta?» küsis Holsmer.

Ammas: linn ei tohi olla sellistes ärides osaline

Riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Andres Ammas Vabaerakonnast märkis, et on lubamatu, et mitte ainult laenudeks, vaid ka ühistupanga otsesteks kuludeks kasutatakse Tallinna maksumaksja raha. «Minu hinnangul on see maksumaksja raha raiskamine ja praegune linnavalitsus peaks selle eest isiklikult vastutama.»

Ammas selgitas, et omavalitsus võib asutada ühinguid ja teha ka sissemakseid, kuid omavalitsuse eesmärk ei ole tegelda riskantse äritegevusega nagu pangandus, eriti veel olukorras, kus finantsinspektsioon ei anna selleks tegevusluba. «Tallinna maksumaksjad on sellesse poliitmasinasse pannud miljoneid raha, kuid üldkoosolekul on neil ainult üks hääl. Sisuliselt on maksumaksja raha antud teiste inimeste meelevalda.»

«Linn ei tohi sellistes ärides olla osaline, sest ega ühistu või pank saagi igast ärilisest otsusest avalikkust informeerida – läbipaistmatus on paratamatu,» märkis Ammas, lisades, et avalikku raha ei tohi paigutada riskantsetesse projektidesse. Kogu ühistupanka sissemakstud raha ja selle rajamiseks tehtud kulusid loeb Ammas maksumaksja jaoks juba kaotatud ja raisatud rahaks. Tema ettepanek on järgmine: «Uuel valitaval linnavolikogul tuleks algatada menetlus see raha tagasi saada ja puudujäänud osa otsuse teinud linnavalitsuse ja –volikogu liikmetelt sisse nõuda.»

Ammas selgitas, et laenu andmine juriidilistele isikutele ei ole seadusega keelatud ega nõua eraldi tegevusluba. Tegevusluba on vajalik tarbijatele laenude andmiseks ning elanikkonnalt deposiitide kaasamiseks – tegutsemiseks pangana. «Formaalselt võib-olla seadust ei rikuta, kuid kogu selle panga asjaajamine on selgelt eksitav. Kuna äritegevuseks kasutatakse sisuliselt maksumaksja raha, siis võib ju irooniliselt küsida, miks Tallinna linn ise neid laene välja ei anna?»