Suure krediitkaardipettuse uurimine kukkus läbi

Ajakirjanduses on korduvalt räägitud kelmide võrgustikust, mis meelitas turiste lokaalidesse, uimastas neid ning tõmbas pangakaardid tühjaks.

Ehkki paljud kannatanud loobusid, andsid detailsemaid tunnistusi lõpuks 98 inimest ja ainuüksi nende baasil arvutab politsei uimastajate bande nelja kuu kriminaalseks sissetulekuks 740 000 eurot.

Viis aastat uuritud juhtum saadeti lõpuks kohtusse detsembris 2015, asjaga tegeles politseis terve osakond ja järgemööda neli prokuröri ning vaieldi läbi kaks kohtuastet, kuni tänavu suvel saabus šokk – kohus leidis, et seda kriminaalasja ei ole võimalik mõistliku aja jooksul lahendada selliselt, et see mahuks mõistliku menetlusaja piiridesse juhtunud kohtulahendiga.

Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu oli viimane ja järjekorras neljas prokurör, kelle laual 48 köitest koosnev materjal 2015. aasta kevadel maandus ja tema sõnul oli see kõik prokuröride vahetumise ja halbade asjaolude kokku langemine.