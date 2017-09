Mitu poliitikut taunivad Pakosta kuulumist Tallinna volikokku

Pakosta vastas «Aktuaalse kaamera» intervjuupalvele kirjalikult, öeldes, et seadusandja on voliniku võimalusi tugevasti piiranud seaduse tagamiseks, ent on volikogu liikmelisuse selgelt lubanud.

Nii Reformierakonna fraktsiooni kuuluv endine justiitsminister Kristen Michal kui Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütlesid, et võrdse kohtlemise volinik peab olema sõltumatu.

Kui «Aktuaalne kaamera» pöördus Tallinna volikogu aseesimehe Lauri Laasi poole, tundes huvi võrdõigusvoliniku töö vastu, ütles ta, et Pakosta teeb volikogus liiga vähe tööd, kuid ette nähtud hüvitisest ei loobu.

«Meil on olnud selle perioodi jooskul 56 istungit ja 16 ta võttis osa ja ka sellisel viisil, et on tulnud istungi algusesse, pannud nime kirja, viibinud siis istungil oma 5-15 minutit ja peale seda on lahkunud, samas kogu selle perioodi jooksul on ta volikogu poolt ka hüvitist saanud, mis on tegelikult volinikule ette nähtud,» rääkis Laasi.