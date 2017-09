Nastik tikkus raamatukokku

Nastikut pildistanud Haapsalu raamatukogu teenindusosakonna juhtaja Hilje Liiv ütles, et esiotsa ta raamatukogu ukse lähedal betoonääre juures peesitavat nastikut ei märganudki, vaid roomajale juhtis tähelepanu üks möödakäija, kirjutab Lääne Elu.

«Nastik oli üsna väike ja lebas nii liikumatult, et esialgu arvasime, et ta on surnud,» kirjeldas Liiv, kes maoga tükk aega tõtt vaatas, enne kui see liigutamise ja keelenäitamisega endast elumärki andis.

Maol ei paistnud kuhugi kiiret olevat, sest ta püsis kenasti paigal seni, kuni raamatukoguhoidja jõudis käia fotoaparaadi järel ja nastikut pildistada, ning jäi oma kohale ka pärast uudistajate lahkumist.