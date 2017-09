Estonia juht: presidendi vastuvõtu korraldamise nimel me ei võitle

Kas presidendi kantselei pöördus teie poole, et vabariigi aastapäeva pidu taas Estonias teha?

Eks me olime ootel. Meie ei määra seda, seda otsustab presidendi kantselei. Meil olid kõik ettevalmistused tehtud, aga seekord toimub pidu ERMis.

Teil on presidendi vastuvõttude korraldamisega pikaajalised kogemused. Kui hästi ERM selleks sobib?

ERMi avamisel oli kohal umbes paar tuhat inimest, väga hästi kandis välja.

Estonias on peo korraldamine lihtne, kontserdisaal muutub hiljem peopaigaks. Kas ERMi suurhall kannab kontserdiosa välja?

Ma ei tea, kuidas see on organiseeritud, kas tuleb kontsert, kus on vastuvõtt. Me ei ole sel teemal rääkinud. Aga on väga tore, kui on muutused. Ma olen väga selle poolt, et presidendi vastuvõtt liigub ringi.

Mis teie majale võis peopaika valides saatuslikuks saada? Oleks ju väga sümboolne pidada riigi sajandat sünnipäeva Estonias.

Ka ERM on väga oluline eesti kultuuri sammas. Ma ei ütle, et midagi saatuslikuks sai. Kui te küsite, kas rahvusooper võitleb selle nimel, et me kindlasti saaksime presidendi vastvõtu enda majja, siis kindlasti mitte. Sellega on hästi palju tööd, tuleb vaeva näha, hästi palju on kohustusi, see ei ole materiaalselt alati äratasuv. See on keeruline üritus meie maja jaoks ja meie põhifunktsioon on ikkagi ooperi, opereti ja balletti etendamine.

Muidugi on meil suur au ja rõõm, kui presidendi vastuvõtud meie majas toimuvad, aga me ei võitle selle nimel. Seda mitte. Ma saan aru, et teemaks oli ka see, et meie maja võimalused on piiratud. Maksimumarv külalisi meie majas on olnud 1100. ERMi puhul räägitakse paarist tuhandest ja see on meie maja jaoks vastuvõetamatu number.

Teil ei ole pisukestki kadedust, et seekord on pidu mujal?

See on väga oluline, kui president teeb vastuvõtu meie majas, aga kadedust ei ole sugugi mitte. Minu teada on väljaspool meie maja olnud vastuvõtt neljal või viiel korral. Ma arvan, et kadeduseaeg on juba möödas.

Te ütlesite ennist, et tegite peoks ettevalmistusi. Mis need on, sest 24. veebruarini on veel aega?

Rahvusooper planeerib oma tegevust kaks aastat ette, praegu me lööme lukku hooaega 2019/2020, teeme proovide graafikud. Vastuvõtt tähendab, et me peame oma maja lukku lööma kolmeks päevaks ja see on meeletu lavaressurss, mida me kaotame. Me peame kõik oma töö ringi planeerima ja seetõttu on väga oluline, et me saame varakult sellest (vastuvõtu toimumisest –toim) teada. Meie saime sellest teada juba kevadel ja me oleme juba oma plaanid ringi teinud. Ettevalmistused puudutavad ennekõike planeerimist.