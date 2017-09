Kohus mõistis politseile altkäemaksu pakkunud mehe vangi

Ülejäänud vangistuse osa mõisteti süüdlasele kolme aasta pikkuse kaitseajaga. Lisakaristusena mõisteti mehele Eesti Vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga viieks aastaks. Menetluskuludena tuleb tal tasuda 352 eurot.

Süüdistuse kohaselt 41-aastane Moldova Vabariigi kodanik, kes 26. septembril kella 10.40 ajal ületades Moskva – Tallinn reisirongiga Euroopa Liidu piiri ja sõites Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki, pakkus suuliselt Narvas Vaksali tänaval asuvas piiripunktis dokumendikontrolli käigus kontrolli teostanud Ida prefektuuri Narva piiripunkti dokumendieksperdile 100 eurot, et liigseid küsimusi esitamata lubaks politseiametnik tal siseneda reisieesmärgi kohta - Schengeni territooriumile.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristoforova sõnul peavad inimesed teadvustama, et altkäemaksu lubamine on ka karistatav tegevus, kuna selle eesmärk on ametiisikut ebaseaduslikule käitumisele kallutada.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi sõnul tagab välispiiri valvamine turvalisuse kogu Euroopas. «Schengeni alale sisenemisel on kindlad reeglid, mida tuleb järgida. Isikul peavad Euroopasse tulles olema kaasas kõik vajalikud dokumendid ning tema reisi eesmärk peab vastama talle väljastatud viisale. Piirivalvurid suhtuvad piirkontrolli kvaliteeti väga tõsiselt ning altkäemaksu pakkumine alternatiivina ei ole vastuvõetav,» sõnas Püvi.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.