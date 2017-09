ERMi uus hoone peab esimest sünnipäeva

Nüüd on muuseumil uues majas esimene aasta täis saanud ning külastajate arv ja piletitulu kokku löödud. Mullu arvas ERMi direktor Tõnis Lukas, et esimesel aastal võiks näitusi vaadata 200 000 inimest. See arv ületas aga muuseumipere ootusi, sest 22. septembril sai täis 300 000 külastust. Piletitulu on ERM esimese aasta külastustest saanud umbes 1,2 miljonit eurot.

Järgmisel muuseumiaastal loodab Lukas muuseumis näha sama palju inimesi kui esimesel aastal. «Kui tuttavad on silmad maha löönud ja tunnistanud, et pole veel muuseumisse jõudnud, siis olen öelnud, et nad peavad kiirustama, et olla esimese miljoni hulgas,» ütles Lukas. Miljon külastust võiks tema arvates täituda 2020. aastal.

ERM tahab külastajatele kogu aeg midagi uut pakkuda. Selleks avatakse ajutusi näitusi, et üldpilt oleks värske. Praegu plaanib muuseum järgmise aasta suurt näitust, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Uut ekspositsiooni saab näha 2018. aasta sügisest.

Seoses uue hoone sünnipäevaga kutsub ERM linnarahvast pühapäeval, 1. oktoobril majja peole, kus muuseumi sillapealsel alal esinevad muusikakollektiivid. Üritus on kõigile tasuta.