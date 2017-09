Eesti ehitusplatsidel sünnivad imed

Astlanda juhatuse esimees Kaupo Kolsar ütleb, et Astlandal endal tööjõudu pole, vaid kasutatakse alltöövõtjaid. Politseireidid on rutiin, aga seni polevat alltöövõtjatel probleeme olnud.

«Meie ei saa kontrollida, kas inimesed on registreeritud, sest me ei saa registritele ligi. Meil ei ole piisavalt võimalust teha kontrolli,» kurdab ehitusettevõtja, kelle hinnangul võiksid ametkonnad luua tööandjate tarbeks sellise avatud registri. «Naaberriikides on sellised asjad täiesti olemas.»

Kolsari sõnul Eestis töötuid kohalikke ehitajaid ei ole. «Meie ehitusturul töötab täna 60 protsenti lihttööjõust, kellel puudub erialane haridus,» räägib ta ning lisab, et pealekasvavad ehitajad ei täida pooltki turuvajadusest.

RTB Grupi juhatuse liige Raidoja ütles eile, et temal pole oma alltöövõtja töölistega probleeme varem olnud, ehkki ka koostöö pole kuigi pikk. Politsei üllatuseks lisas mees eile, et samad ukrainlased on ehitusplatsil juba tagasi.

Kangiga valgevenelasteni

Hotelli ehituselt tabati neli valgevenelast, kellel kästi Eestist lahkuda. Aga ette jäid ka näiteks nõuetele mittevastavad tellingud. Foto: Sander Ilvest

Tallinna vanalinna Pikale tänavale ehitatakse uut luksushotelli. «Tulge vaadake, restoran on juba valmis! Väga luks, tehke pilti! Kas pole uhked kraanikausid?» kiidab ehitusfirma Restor töödejuhataja Sven Mägi.

Samal ajal murravad politseinikud maja teises otsas kangiga lahti üht tabalukku: kolm ehitajat on end riietusruumi lukustanud. Hiljem selgub ka põhjus – valgevenelased töötavad siin juba pikemat aega turistiviisaga. Viisad tühistatakse samal päeval ja meestel tuleb seitsme päeva jooksul Eestist ja Schengeni tsoonist lahkuda.

Veel ühel valgevenelasel on viisa aegunud ja temagi saadetakse riigist välja.

Politseid nähes haarati telefoni järele. Foto: Sander Ilvest

Kontrollkäigu algul on Mäe näol veel muie. Talle tuleb meelde aastatagune juhtum Haapsalus. Seal tabas politsei Restori objektilt 11 ukrainlast, kes ei tohtinud Eestis töötada.

«Ma loodan, et täna on kõigil load olemas. Meile öeldi, et nad on kõik registreeritud,» ütleb ta, aga pead anda ei julge, sest hoonet ehitab vähemalt neli alltöövõtjat, kelle töö peaks välismaalaste registreerimine olema.

«Kuule, politsei küsib, kaua sul läheb?» helistab Mägi projektijuht Lauri Matzenile, kes saabub kohale töötajate nimekirjaga.

Kokku taastab hoonet, mille ajalugu ulatub 14. sajandisse, seitse illegaalset töötajat. Kogu kamp aetakse politseibussidesse. Lisaks teeb tööinspektsioon ettekirjutusi, näiteks puuduvad tellingutel kaitsepiirded.

Matzeni sõnul on tegemist alltöövõtjate alltöövõtjatega, kelle tausta kontrollida olevat keeruline. «Kui meie teeme oma alltöövõtjatega lepingu, siis seal on eraldi kinnitus, et temal on töötajad registreeritud töötajate registris. Mis tema oma alltöövõtjatega edasi teeb, selle üle meil kontrolli pole ja kui politsei tuleb ja võtab nad vahele, siis nad vastutavad ise,» lisab projektijuht.

Mäe sõnul on tööd nii palju, et võõrtööjõuta hakkama ei saa. «Pean neil kogu aeg näpp järgi käima,» kurdab ta ning lisab, et seadused olevat Eestis nõrgad. Seetõttu jäävat maksuraha saamata ja turg saab solgitud.