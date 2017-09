Fotod: Raplamaal juhtunud liiklusõnnetuses said raskelt viga kaks noort inimest

Häirekeskus sai täna kella 17 paiku teate liiklusõnnetusest Raplamaal Raikküla vallas Keo külas, kokku põrkasid sõiduauto ja veoauto, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Õnnetus juhtus Raikküla-Valgu-Päärdu tee kuuendal kilomeetril. Sõiduauto Renault Clio, mis sõitis Koikse-Purku teed mööda Purku poolt Tamme küla poole, ei andnud teed Päärdu poolt Raikküla poole peateel liikuvale veoautole Volvo ja sõitis sellele ette.

Veoauto juhi esialgsete ütluste kohaselt ei veendunud sõiduauto ristmiku ületamise ohutuses ja sõitis sellele lihtsalt ette, mistõttu sõitis veoauto sõiduautole külje pealt sisse.

23-aastane sõiduautot juhtinud naine ja tema kõrval istunud 17-aastane mees viidi raskete vigastustega Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. 55-aastane veoautot juhtinud mees õnnetuses viga ei saanud.

Veoauto juht oli kaine, sõiduautot juhtinud naise võimalik joove on alles tuvastamisel.

Nii veoauto juhil kui ka sõiduautos viibinud inimestel oli turvavöö kinnitatud.

Liiklusõnnetus Raplamaal / PPA

Mõlemal teelõigul oli maksimaalne lubatud sõidukiirus 90 km/h. Tegemist on asulaväliste sirgete teede ristmikuga, mõlemad teelõigud on asfalteeritud, teeolud olid õnnetuse toimumise hetkel head ja teekate oli kuiv, kuid nähtavus ristmikul on piiratud.

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.

Rapla politseijaoskonna välijuht Janno Juurik ütles, et ristmikku ületades tuleb alati veenduda selle ohutuses. Juurik paneb autojuhtidele südamele, et ristmikku ületades tuleb alati korduvalt veenduda selle ületamise ohutuses.