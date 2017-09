Fotod: EKRE tervitab Merkelit haakristiga

«On tõenäoline, et eurokraatide tippkohtumisele saabuv multikulti ämmaemand Angela Merkel toob endaga kaasa nõudmise, et Eesti peab vastu võtma palju rohkem immigrante kui seni,» ütles EKRE aseesimees Martin Helme.

«Me kavatseme piketil öelda selgelt ja valjult nii euroliidu kui oma riigi poliitikutele, et meie kvoot on jätkuvalt null ja me ei nõustu avatud uste poliitikaga. Me ei saa jätta muljet, nagu oleks meie rahvas Merkeli poliitikaga nõus. Me ei saa lubada Jüri Ratasel või Andres Anveltil teha Merkelile ainsamatki järeleandmist.»

Piketil võtavad teiste seas sõna Martin Helme, Urmas Espenberg, Anti Poolamets, Indrek Särg ja Georg Kirsberg.

Pikett toimub Kultuurikatla vastas üle tee asuval muruplatsil.