Oktoobrikuu kalender

Oktoobris on päikest ja sinist taevast küll vähem näha, kuid siiski on ilus vaadata, kuidas sügise vihmased ja jahedad ilmad on värvinud puudel lehed kirjuks- võiks isegi arvata, et need asendavad päikest.

Oktoobri keskel olevat kolletamispäeva loetakse sügistööde lõpuks. Samuti tähistab see talve algust looduses.