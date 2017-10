Salaküttimine Eestis – kes, kui palju, miks?

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts rääkis reede hommikul Kuku raadiole antud intervjuus, et Nõo kandis juhtunu on kõigi jahindusega seotud inimeste jaoks täielik šokk. Mis aga puudutab salaküttimist üldisemalt, siis Kortsu sõnul ei ole see Eestis õnneks nii tõsine probleem nagu on olnud varem. Salaküttimisjuhtumeid on tema teada mõned üksikud.

«Lihtsalt on inimesi, kes ihkavad võõrast vara ja kes arvavad, et metsloom on peremehetu, ning et see tähendabki seda, et võib minna ja neid loomi ilma loata küttida. Nii see ju tegelikult ei ole,» ütles Korts.

Tõsi, seaduse mõttes on metsloom Kortsu sõnul küll peremehetu, aga tegelikult on loom siiski kogu rahva ühine vara nii nagu kõik me loodusressursid. «Ja neid võib kasutada nii, nagu seadus on reguleerinud,» sõnas ta.

Salaküttimise kohta eraldi arvepidamist pole

Keskkonnainspektsiooni kommunikatsiooninõunik Leili Tuul ütles Postimehele, et neil ei ole eraldi arvepidamist salaküttimise kohta. Need juhtumid on koos muude jahiseaduse nõuete rikkumistega ja nende väljaselekteerimine tuleks eraldi ette võtta. «Samas võime öelda, et neid ei ole massiliselt, pigem üksikud juhtumid,» kinnitas ka tema.

Kui aga paluda tal meenutada mõnda markantsemat salaküttimise juhtumit, tuleb Tuulel meelde üks näide Valgamaalt, kus ühelt raielangilt leiti kaks maha lastud noort põdrapulli. «Neil oli ainult jalgade ja selja pealt liha ära nüsitud ja ülejäänu sinnasamasse metsa alla vedelema jäetud. Põdrajäänused leiti ronkade järgi, kes seal ringi tiirutasid ja jäänustest oma osa võtsid. Millal ja kes teo toime panid, paraku ei selgunud,» meenutas ta.

Salakütti ajendab Tuule sõnul tegutsema eeskätt omakasu nagu liha ja võimalusel liha või toodete eest ka raha saamine. Mõnel juhul võib ebaseaduslikult panna püssi haarama ka teadmatus või hoolimatus, mõningatel juhtumitel võib olla ka oma vara kaitse, näiteks huntide ja ilveste küttimine oma karja kaitseks või rebase küttimine kanade kaitseks.

Kortsu sõnul on salaküttimisel teisigi põhjusi. Kasvõi see, et mõni inimene lihtsalt ei suuda oma ürgset jahikirge valitseda. «Jahimeheks sobib ikka see inimene, kes on oma kire peremees.» Kuid põhjused on ka sotsiaalsed ja majanduslikud.

Näiteks kui inimestel pole piirkonnas tööd ega kindlat sissetulekut ja on sotsiaalsed riskigrupid, siis neis piirkondades võib salaküttimist rohkem olla. Ja vastupidi, kui majandusel läheb paremini ja tööd jagub, on ebaseaduslikku küttimist jällegi vähem.