Peakorraldaja hindas tippkohtumist õnnestunuks

«Korralduse koha peal tundub, et läks hästi - meeleolu oli hea, tundus, et osalejatele meeldis,» ütles liidreid lennuväljale saatnud Lilleväli telefoni teel BNS-ile. «Nii mitmedki ütlesid lennukile minnes, et kindlasti tuleme tagasi,» rääkis Lilleväli.

Tippkohtumise positiivset ja töist meeleolu märkis ka üks liidrite nõupidamisele lähedalseisev anonüümsust soovinud allikas.

Lillevälja sõnul möödus Eesti eesistumise suurim ja tähtsaim kohtumine ilma suuremate äpardusteta ning ka ilmnenud vead suudeti operatiivselt kõrvaldada. Lilleväli tõi näiteks internetiühenduse, mis ennelõunal korraks kadus, kui suur hulk ajakirjanikke korraga tööd alustas.

Samuti said korraldajaid kiidusõnu pakutud toidu kohta ning Eestil vedas ka ilmaga. «Mitmete valitsusjuhtide sotsiaalmeediasse tehtud postitustest võis välja lugeda rahulolu,» märkis Lilleväli.

Tema sõnul oli positiivne ka see, et Tallinnas pidasid mitmed valitsusjuhid kahepoolseid kohtumisi, kõige tähelepanuväärsemana Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president Emmanuel Macron. «Loodame, et nende kohtumiste tulemused jõuavad tulevikku niiöelda Tallinna templiga,» rääkis Lilleväli.

Reedel Tallinnas lõppenud tippkohtumisel kinnitasid Euroopa Liidu liidrid soovi ja valmisolekut liikuda edasi digitaalse Euroopa arendamisega.

Kohtumisel osalesid 28 liikmesriigist 25 liidrid, ning samuti Euroopa Ülemkogu, Komisjoni ja Parlamendi president, puudusid Hispaania, Portugali ja Küprose valitsusjuht.