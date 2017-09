Valimisvalvurite põhikriitika pälvis Reformierakonna paroodiaklipp

Valimisvalvurite hinnangul võinuks Reformierakond sel nädalal kogu autahvli enda alla võtta. Reformierakond tuli välja Keskerakonna tegematajätmisi loetleva videoga ning plakatiga, kus kutsutakse enda poolt valima eestikeelset valijat. Keit Pentus-Rosimannus avaldas omalt poolt reklaamvideo, kus rõhub ebastabiilsele olukorrale maailmas ning viitab tuumakatsetustele Korea poolsaarel.

«Kui juba Jaak Madison manitseb rahvuse kaardi liigse ekspluateerimise eest, siis see võiks olla küll märk, et midagi tõsist on lahti,» hindas Tarmo Jüristo. «Kahtlustan, et Reformierakonna valikute taga on kaine ja küüniline kalkulatsioon, mille järgi praegune räige, hirmu külvamisel ja rahvuslikul vastandamisel põhinev kampaania toob neile eestlaste poolelt rohkem hääli juurde, kui nad venekeelsete valijate arvelt kaotavad – aga isegi kui see kalkulatsioon paika peab, võiks siin mõelda selle pikemaajalise kahju peale, mis paraku ei lõpe 15. oktoobriga. Nagu ütleks Donald Trump: «Sad!»

«Eesti valijate eksistentsiaalsetele hirmudele rõhumine. Ühesõnaga ballaad vanal tuttaval viisil «venelased tulevad»,» lisas Tõnis Saarts. «Enamus kõlanud temaatikatest ei seostu kuidagi kohalike esinduskogude pädevusega ning videotes on ka laiu üldistusi ja kontrollimist vajavaid fakte. Lisaks sellele keskendub reklaam puhtalt vastase mustamisele, toomata välja omapoolset programmi, kuidas siis kohaliku tasandi elu paremaks muuta.»

Teise koha pälvis Põltsamaa ühisgümnaasiumis tundide ajal peetud poliitikadebatt, millele järgnes valimisnänni jagamine vahetundides. Haridus- ja teadusministeeriumi printsiibid sätestavad, et kool on eelkõige õppimise koht, mistõttu palusid noored valimisvalvurid tungivalt vähemalt laadaosa koolis ära jätta. Sellele aga ei reageeritud.

«Haridusministeeriumi hea tava palub koolidel korraldada debatte pärast tunde ning nii, et need pole õpilastele kohustuslikud. Põltsamaal leiti, et vaid debatist ei piisa – õppurid sattusid lõunasöögile minnes poliitikute pastakarahe alla. Kui selline asi toimuks töökeskkonnas mõnes suures kontoris, siis kas see häiriks töötajaid? Kool on noorele õppimise ja töötamise koht ning peabki selleks jääma,» märkis Heliis Nemsitsveridze.

Kolmandale kohale jäid Lasnamäel jagatud lendlehed «kogu tõde Savisaarest». Paljude Lasnamäe elanike postkasti leidis hiljuti tee venekeelne lendleht, mis loetles pikaaegse linnapea Edgar Savisaare miinused. Tema kaaslasi nimetati oligarhideks ja sulideks, hoiatati tasuta ühistranspordi kadumise eest ning kuigi ühegi erakonna sümboolikat lendleht ei kanna, kiideti sellel Keskerakonna teeneid.

«Valimisreklaam peab olema isikustatud. See välistab üldjuhul räige valetamise ja mustamise, sest annab võimaluse valetaja vajadusel kohtusse kaevata. Kui ikka kardad oma nime tekstile alla kirjutada, siis on midagi valesti,» hindas Marek Reinaas.

Neljanda koha teenisid välja Pealinna artiklid Jüri Mõisast ja Urmas Sõõrumaast. Tallinna linnameedia vastaste tümitamisega aastaid hiilanud. Sel nädalal avaldati ajalehes Pealinn lood pealkirjadega «Savisaare liitlane Mõis: Tasuta ühistransport on üks igavesti vale asi» ja «Esoteerika närve ega olümpiakomiteed ei tugevda», milles loetletakse üles kahe linna juhtiva Keskerakonna vastaskandidaadi vajakajäämisi.

«Tegemist on klassikalise juhtumiga, kus avaliku raha eest välja antav meedia muutub võimul olijate käes isiklikuks ruuporiks,» ütles Marek Reinaas. «Ega see asja paremaks ei tee, et linnameediat ei kasutata lihtsalt enda saba kergitamiseks, vaid teiste mustamiseks.»

«Oleks veel autori nimi juures, võiks käsitleda arvamusloona. Siin on tegemist ikkagi toimetuse ja väljaandja seisukohaga. Ootaks huviga toimetuse hinnangut näiteks Taavi Aasa tegemistele,» lisas Jüri Nikolajev.

Viimase, viienda koha pälvis Keskerakonna kandidaadi Märt Sultsi reklaamvideo. Sultsi ei takista valimiste valvurite hinnangul tänavu ei õigekirjanõuded ega ka muinsuskaitseseadused. Nüüd on riigikogulane saanud valmis videoklipi, kus sarjab kõrgeid alkoholi-, bensiini- ja magusahindu, lubades neile piiri panna.

«Jääb arusaamatuks, kuidas seostuvad need teemad kohaliku omavalitsuse pädevusega. Kas keskerakondlik Tallinn hakkab Sultsi eestvedamisel tegema lepinguid Saudi-Araabia naftašeikidega, et tuua Tallinnasse odavamat bensiini kui mujal Eestis?» küsis Saarts retooriliselt.