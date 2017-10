Pevkuri majja tungida üritanud varas mõisteti süüdi

Harju maakohus mõistis 8. septembril süüdi ka Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri maja ümber ringi luusinud eluruumivarga Rene Johansoni mitmes kuriteo episoodis. Pevkuri majja püüdis Johanson tungida 24. jaanuari varahommikul, ent signalisatsioon hakkas tööle ning mees põgenes.



Põhja prefektuuri kriminaalbüroo varavastaste kuritegude talituse juht Toomas Jervsoni sõnul saigi selle episoodi põhjal varem karistatud varga kinni võtta, sest kuigi kuritegu toime ei pandud, siis eelinfo põhjal sai politsei endale tuttava näo, nime ja käekirja kokku viia.

Johanson aga teadis, et on politseile tuttav nägu ning pärast Veskimöldres läbikukkunud vargusekatset läks mees Tallinna piiridest välja. «Ta teab, et me tunneme teda, et ta on korterivaras ja talle pööratakse tähelepanu. Seepärast käiski ta vahepeal mujal, näiteks Pärnus ja jõudis ka Lätti,» rääkis Jervson.

Selliseid politseile tuttavaid nii öelda elukutselisi eluruumi vargaid on Eestis 70 kandis. Üle poole nendest istuvad praegu kinni ja ülejäänud viibivad küll vabaduses, kuid piirangutega. Mõned on vahepeal täiesti passiivsed, kes on läinud välismaale, kes teevad tööd. Aktiivseid ja politsei jaoks problemaatilisi vargaid on tihtipeale kolm kuni neli.

Varga käekiri on politseile tuttav

Igal vargal on oma stiil. Mõni läheb läbi ukse, mõni läbi akna, mõni avab muukrauaga ja mõne stiil on küllaltki robustne. «Kui näeme korralikult retsitud ust, siis juba aimame, kellega tegu, sest on ainult üks tüüp, kes nii käitub,» rääkis Jervson. Ja kui mingis piirkonnas tekib sarnase käekirjaga vargustelaine, siis saab politsei juba aru, millise pätiga on tegu.

«Oletame, et Nõmmel algab vargustelaine. Saame vaadata, et ahah, kes varastest on vabanenud ja kui käekiri vastab uue laine vargustele, siis saame teda pakkuda võimalikuks vargakandidaadiks,» märkis Jervson.

On tüüpvargaid, kes on spetsialiseerunud majade või korterite peale, kus uksed jäetakse lahti. Varas käib üheksa korruselise maja trepikoja öö jooksul mitu korda läbi ja mõne lahtise uksega ikka näkkab. Mõni käib ainult korrusmajades, mõni eramajades ja on neid, kellele pakuvad huvi vaid vanad majad, kus näiteks eakate elanike siit ilmast lahkumise järel saab antiikseid esemeid võtta.

Kes on elukutseline korterivaras?

Toomas Jervsoni sõnul on tegemist isikutega, kes on üle kümne aasta tegelenud eluruumidest varastamisega. «Kui mõni muu pätt võib oma spetsiifikat muuta ehk aeg-ajalt tegeleda narkokuritegude ja millegi muuga, korterivarastel kujunebki välja see üks «elukutse». Püüame nad kinni, istuvad ära ja tulevad välja,» rääkis Jervson. Mõni hakkab kohe uuesti tegutsema, mõni tahab pärast vabanemist uut elu alustada. Kui see aga mingil põhjusel ei õnnestu, siis pöörduvad vargad taas vana elustiili juurde. «Meie huviorbiidis olevaid professionaalseid eluruumivargaid iseloomustab see, et kuigi nad on korduvalt karistatud, jätkavad nad varguste toimepanemist,» rääkis Jervson.