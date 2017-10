Sajuse septembri «rekordimehed» olid Kihnu ja Ruhnu

Eesti keskmine õhutemperatuur oli 12,4 kraadi, mis on normist ligi kraadi võrra kõrgem. Kõige soojem oli 10. septembrill Võrus, kus mõõdeti 22,2 kraadi. Kõige madalam õhutemperatuur mõõdeti kuu eelviimasel päeval Kuusikul, kus külma oli -0,5 kraadi.

Päikest paistis läinud kuul tavapärasest septembrist pisut vähem, kuid see-eest paistis september silma erakordselt sajuse ilmaga.

Nimelt oli Eesti keskmine sajuhulk 88 millimeetrit, samal ajal kui paljuaastane keskmine on 64 millimeetrit. Alates 1961. aastast on see sadude rohkuselt 14. tulemus. Kõige sajusem on olnud september 1978. aastal, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 135 millimeetrit. Peaaegu sama sajune on olnud september 1994. aastal, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 89 millimeetrit.

Mõnel pool tuli kuu jooksul vihmavett enam kui kaks kuu sajunormi, vaid Loode-Eestis jäid kuu sajusummad alla normi või normi lähedale. Septembri kahel esimesel kolmandikul olid sademeteta vaid üksikud päevad. Alates 23. septembrist kuni luu lõpuni püsis ilm sademeteta.

Septembris sadas kõige enam Kihnus: 136,4 millimeetrit, mis on normist koguni 220 protsenti. Pikas vaatlusreas, alates 1931. aastast, on tänavune tulemus kolmas. Kõige sajusem on september Kihnus olnud 1987. aastal, kui kuu jooksul tuli vihmavett 166,6 millimeetrit.

Ruhnus jäi uuest septembri sajurekordist puudu vaid 8 millimeetrit. Ruhnus oli sademeid septembris 124,8 mm. Pikas vaatlusreas, alates 1906. aastast, on tänavune september neljas. Kõige sajusem on september Ruhnus olnud 1978. aastal, mil sademeid oli 132,7 mm.