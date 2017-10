Video: Tallinna jääkarud kolisid ubrikust häärberisse

«Võite ise ette kujutada, et kui te kolite Kopli keldrikorterist Kadrioru lossi, siis ei saa ju mõne esimese tunniga sisse seatud,» ütles endine Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal ja lisas, et kui tema jääkaru oleks, siis talle meeldiks kindlasti seal elada.

Kaali sõnul ei julgetud kogu perekonda õuele korraga lasta. «Vaatame, kuidas Friida ja Aron siin toimetavad alguses ja kui kõik toimib nii nagu peab, siis laseme ka Aroni vanema õe Nora ja suure isakaru Nordi sisse,» ütles Kaal.

Kaali sõnul oli jääkarude eelmine bassein niivõrd väike, et loomad pidid tähelepanelikult vaatama, mis nurga alt veele läheneda. «Kas nina ees või taguots ees, küljega ei saanud,» ütles Kaal.

Uus suur bassein, mille keskel ka veealune saar, peaks Kaali hinnangul meeldima nii loomaia külastajatele kui ka jääkarudele.

«Kui nad hommikul õuele lasime, siis Aron hakkas ema eeskujul ka vette minema, kuid ema keelas poega. Eks nad uudistavad ja vaatavad kõik nurgad enne üle, kui end päris turvaliselt tunnevad,» ütles Kaal ja selgitas, miks jääkarupoeg Aroni karv ema omast kõvasti porisem oli.

Et läbi klaasi jääkarude veealuseid tegemisi näha oleks, puhastab basseini võimas pumbasüsteem. «Sogases vees poleks ju midagi näha. Poolikult pole mõtet sellist asja teha,» ütles ta.

«Jääkaru on ainukene loom maailmas, kes inimest toiduks peab. Talitajad nendega ühes puuris ei käi, seega tuleb reegleid täita nii talitajal kui ka karul,» ütles Kaal.

Kaal ütles, et Tallinna Loomaia jääkarud on oodanud oma polaariumi juba 36 aastat. «Nüüd sai see lõpuks korralikult tehtud,» ütles Kaal.