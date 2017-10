«Tõe ja õiguse» filmivõtted jõudsid massistseenideni

Kõrtsistseeni tarvis tehti mitu korda proovi ja hulganisti duubleid, vatti said nii võttemeeskonna liikmed kui ka näitlejad, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Eesmärk oli leida vähemalt mingid olemasolevad seinad, mille sisse ehitada kõrts. Ütleme nii, et pool on päris ja pool on tehtud,» rääkis tegevprodutsent Johanna Trass.

Kui Mäe talu peremeest Andrest on siiani armastatud kujutada ideaalse taluperemehena ja tema üleaedne Oru Pearu on pigem halva iseloomuga kuri vimkamees, siis nüüd võib täiesti juhtuda, et režissöör Tanel Toom annab neile hoopis uue näo.

«Ega Tammsaaregi ei mõelnud, et ta on ainult kuri vimkamees ja et Andres on ainult üks õilis maaparandaja,» ütles Pearu osatäitja Priit Võigemast.