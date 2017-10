Ekspertrühma asub arutama avaliku ruumi planeerimist

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõuniku Indrek Rünkla sõnul on oluline, et ruumiloome jõuaks ka Eestis pärast pikka ooteaega süsteemsematele alustele.

Ruumiloome ekspertrühm loodi valitsuse otsusega riigikantselei juurde põhjusel, et ehitatud keskkonna kujundamine kavandamisest kuni kasutamiseni ei ole Eestis terviklik. Riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna eest vastutavad korraga paljud asutused, kuid kvaliteedi tagamiseks on vajalik tervikvaade. Viimase peabki ekspertrühm looma.

Rünkla meenutas, et arhitektuurivaldkonda puudutavate otsuste killustatusest ja ühtsete eesmärkide puudumisest on räägitud aastaid. «Tööd alustanud ekspertrühm sõnastab eeldused, mis aitaks elukeskkonna loomist tasapisi süsteemsemaks muuta. Läbimõeldud elukeskkond omakorda tõstab elukvaliteeti ja suurendab heaolu,» rääkis Rünkla.

Ta kinnitas, et olemasolevates ruumilist arengut suunavates dokumentides on olulised eesmärgid kirjas, kuid kultuuriministeerium on ka varem osutanud probleemile, et koostöö eri institutsioonide vahel on puudulik. Ta lisas, et asutused ei saa lähtuda kitsalt oma valdkonna huvidest. «Ruumilise mõju arvestamine mistahes otsuste puhul, olgu selleks riigimajade kavandamine, üürielamud, koolivõrgu korrastamine või ka suured taristuprojektid, on riigi seisukohalt oluline. Ruumiliselt jagame me üht-sama riigipiiriga ümbritsetud maatükki. Selle territooriumi ruumilisest ülesehitusest sõltub see, kas me tahame siin elada ja toimetada,» ütles Rünkla.

Täna kogunevasse ekspertrühma kuuluvad ministeeriumide, erialaorganisatsioonide, ülikoolide ja muude asutuste esindajad ja eksperdid. Ekspertrühma tööd juhib arhitekt Jaak-Adam Looveer. Ekspertrühma siht on sõnastada riigi ruumipoliitikat puudutavad ettepanekud hiljemalt 2019. aasta alguseks.