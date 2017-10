Selgusid parimad eestikeelsed ettevõttenimed

Eesti Keelenõukogu ja Emakeele Seltsi korraldatud eestikeelse ettevõttenime võistluse võitsid OÜ Hiire Õnn tööstusettevõtte kategoorias, Vinoteek Mulks teenindusettevõtte kategoorias, Ajapaik vabaühenduste kategoorias ning MTÜ Rabarber aasta uustulnuka kategoorias.

Tööstusettevõte kategoorias märgiti ära ka Taruvabrik OÜ ning Tormitehnika OÜ. Teenindusettevõtte kategoorias Tuuletuka OÜ ning OÜ Upitaja, vabaühenduste kategoorias Töötuba Ratastel MTÜ ja MTÜ Loodusring ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Võitleja ning Südamepesa OÜ.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Kadri Sõrmus sõnas, et tunnustuse väärilised äri- ja ettevõttenimed on eestikeelsed, kõlalt ja kirjapildilt eestipärased ning kujundlikud.

Emakeele Seltsi juhatuse esimees Helle Metslang märkis, et hea eesti ettevõttenime võistlus sai alguse aasta tagasi Eesti Keelenõukogu ja Emakeele Seltsi ühise algatusena. Metslangi sõnul on suur huvi võistluse vastu näidanud, et õnnestunud nime ja seda kandvat ettevõtet väärtustatakse. «Eriti rõõmustas seekord rohke osavõtt aasta uustulnuka kategoorias – mitmele uuele ettevõttele on pandud huvitav nimi.»

Konkurss kuulutati välja märtsis ning kandideerida sai kuni 15. septembrini. Võitjaid tunnustati Tallinna ettevõtlusnädala raames. Laureaadid valis žürii koosseisus Ilmar Tomusk, Raivo Altmets, Reili Argus, Birute Klaas-Lang, Helle Metslang, Peeter Päll ja Kadri Sõrmus.

Võistluse «Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi» eesmärk on väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid ning juhtida inimeste tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele.

Ettevõttenimede võistlus toimus esimest korda 2016. aastal. Eelmise aasta võitjad olid tööstuse kategoorias Puupagana OÜ, teeninduse kategoorias Valge Klaar, vabaühenduste kategoorias Sõltumatu Tantsu Lava ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Tulõtungal.